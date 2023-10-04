Дает ли право на отсрочку еще нерожденный третий ребенок: адвокат ответила

Может ли мужчина, если его жена беременна третьим ребенком, уехать за границу или получить отсрочку.

Закон о мобилизации дает право на отсрочку в случае пребывания на содержании военнообязанных трех и более детей младше 18 лет, то есть несовершеннолетних.

Об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказала адвокат Марина Бекало.

Причем это не обязательно могут быть биологические дети. Это могут быть, например, дети от предыдущего брака жены, если их отец не платит алименты, или умершим или безвестно пропавшим. То есть значение имеет факт содержания детей”, – уточнила Марина Бекало.

Еще нерожденный ребенок не может быть на содержании отца или матери. Согласно ст. 84 Семейного кодекса, супруга имеет право на воздержание от мужа во время беременности.

"То есть именно беременная жена находится на содержании мужа, а не ребенок, который она вынашивает", — отметила адвокат.

Напомним, Марина Бекало развенчала топ-10 мифов о повестках и уклоняющихся.

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