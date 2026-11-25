Бывший судья Игорь Зварич был освобожден из тюрьмы по «закону Савченко». Коллаж. / © ТСН

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После 10 лет абсолютной медийной тишины дал о себе знать бывший судья и бывший глава Львовского апелляционного административного суда 64-летний Игорь Зварич. Он стал известен после того, как по данным тогдашнего следствия у него дома, в кабинете и заместителей в 2008 году правоохранители обнаружили 1 миллион долларов и большую сумму в гривнах. Тогда Игорь Зварич публично заявлял: «Ну есть у украинцев такая привычка, не торопитесь только, я доведу все до конца, засевать новый кабинет, когда приходят. Кто копейками, кто гривнами, кто долларом».

После завершения следствия Оболонский районный суд Киева в сентябре 2011 признал Игоря Зварича виновным в получении взяток и назначил ему 10 лет лишения свободы. Часть своего срока Зварич находился в СИЗО, другую часть — в колонии, где содержались бывшие, осужденные за совершение преступлений правоохранители. Но из-за действия «закона Савченко» бывшего судью Игоря Зварича освободили досрочно — это произошло в январе 2016 года.

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Как выяснил ТСН.ua, сейчас, осенью 2026 года, в публичном доступе появилась декларация Игоря Зварича, где отмечено, что он относительно недавно был кандидатом на должность главного специалиста юридического отдела Давыдовского сельского совета Львовского района Львовской области.

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Непосредственно руководитель этого юридического отдела Роман Феданяк в комментарии для ТСН.ua подтвердил, что одним из специалистов этого подразделения является Зварич Игорь Степанович, бывший судья.

«Да действительно такой человек у нас работает в юридическом отделе сельского совета на должности главного специалиста. В обязанности такого специалиста входит подготовка писем, ответов, ведение переписок. Обыденная работа юридического отдела. Он профессиональный юрист, хороший специалист. Замечаний к нему нет, нет предостережений. Порядочный человек. Работает у нас с сентября», — сообщил Роман Феданяк.

В открытых источниках отмечается, что село Давыдов на Львовщине является одним из самых богатых и развитых среди других в регионе и расположено примерно в 10 километрах от Львова.

Как выяснил ТСН.ua, до сих пор продолжает функционировать интернет-ресурс, созданный возможно либо самим Зваричем, либо, возможно, его семьей — в контактных данных указано имя мужчины, чьи данные совпадают с данными сына Зварича. Сайт посвящен исключительно делу Зварича. На нем изложена следующая позиция: «В декабре 2008 года в отношении И.Зварича было сфабриковано уголовное дело за якобы получение взятки. А 11 января 2016 года на основании решения Оболонского районного суда города Киева он был освобожден, как отбывший весь срок наказания». Кроме того, на этом ресурсе отмечено, что в течение 2013, 2014 и 2016 годов Зварич написал трилогию о правосудии.

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