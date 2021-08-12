Дали 12 лет и отпустили домой: в Житомире соучастница убийства сбежала после приговора суда

Дали 12 лет и отпустили домой: в Житомире соучастница убийства сбежала после приговора суда

Суд назначил женщине наказание в виде 12 лет лишения свободы, однако позволил просто пойти домой и ждать правоохранителей.

Женщину, которую приговорили к 12 годам за убийство жительницы Бердичева Юлии Козак, не смогли доставить в тюрьму, потому что она сбежала. Об этом сначала сообщила мама погибшей, а затем информацию подтвердили и в полиции.

Как убийцы удалось избежать тюрьмы, говорится 12 августа в сюжете ТСН.19:30.

Вместо моря — лето полно страха. Мать убитой Юлии Козак боится за себя и детей, дававших показания в суде. Ведь убийца ее дочери — в бегах.

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Светлану Кустовецкую обвиняли в том, что она вместе с братом убила его жену. Все произошло на глазах 9-летнего сына супругов. По словам парня, пока папа душил маму — Светлана ее била. Полиция нашла на теле 28-летней Юлии многочисленные гематомы и ушибы. Экспертиза же установила, что женщину задушили. В суде оба подозреваемых свою вину опровергали.

Суд первой инстанции приговорил мужчину жертвы до 10 лет лишения свободы, а его сестру оправдал. Однако мать Юлии обжаловала решение и 30 июля Житомирский апелляционный суд признал виновными в убийстве и брата и сестру. Обоих приговорил к 12 годам заключения. Но в зале суда под стражу взяли только Святослава Козака, а Светлане позволили уйти. Так произошло из-за юридических тонкостей, объясняют в полиции.

Новости Украины: в Житомире сбежала женщина, которую приговорили к 12 годам за убийство

"В приговоре не было указано, что осужденная должна быть взята под стражу в зале суда. Поэтому, соответствующее решение поступает в органы, где осуществлялось досудебное расследование, и полицейские такие решения принимают к немедленному исполнению. Такое решение поступило 11 августа", — отмечает пресс-секретарь Житомирской полиции Алла Ващенко.

Объяснить ТСН, почему так получилось, в суде время не нашли, сославшись на конец рабочего дня. Пообещали сделать это завтра. Когда полиция пришла за Светланой через 12 дней после приговора — дома женщину не застала.

Сейчас полиция проверяет, не поехала ли женщина с Украины и обещают обязательно ее найти. За то, что женщина сбежала, ей грозит еще несколько дополнительных лет заключения.

Напомним, что в Киевской области правоохранители разыскивают 30-летнего мужчину, который бежал из учреждения принудительного лечения.

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