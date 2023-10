Поддержка США: почему принятие временного бюджета без помощи Украине – это не конец света, но серьезный звоночек

Украина снова стала заложницей предвыборных баталий в США. Но, если в 2019 году, за год до президентских выборов в Америке, скандал разразился вокруг телефонного разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа, что стало поводом для процесса импичмента относительно последнего, то сейчас все гораздо серьезнее. И Киеву нужно существенно укрепить свои подходы в коммуникации с США, потому что это уже активно использует российская пропаганда.

Каждый год до 30 сентября Конгресс принимает бюджет на следующий год. И каждый раз на Капитолийском холме жесткие дебаты. Особенно когда это год выборов или подготовки к ним. Но в разгар первой со времен Второй мировой полномасштабной войны в Европе, когда США являются основным военным донором Украины, именно помощь Киеву стала самым большим камнем преткновения в Конгрессе. Жестко против продолжения финансирования выступало протрамповское крыло (MAGA) в Республиканской партии.

И они добились своего. Чтобы избежать "шатдауна" (так в США называется остановка работы всех американских госорганов, если до 30 сентября Конгресс не успевает принять бюджет на следующий год), Палата представителей одобрила временную бюджетную резолюцию на следующие 45 дней, выбросив из нее средства на помощь Украине. В нашем МИДе заявили, что это не повлияет на оказание ранее предусмотренной помощи Киеву. И это действительно так. Но речь не о продолжении, а об объеме помощи. Администрация Байдена просила Конгресс предусмотреть дополнительные $24 млрд для Украины еще до конца этого года. Этого не одобрили, как и $6,1 млрд до середины ноября.

Но зрады нет. В этом тексте ТСН.ua расскажет, почему принятие Конгрессом промежуточной бюджетной резолюции без предусмотренной для Украины помощи не стало для нас холодным душем, на какой объем финансирования Киев все же может рассчитывать, и как нам выстраивать дальнейшую коммуникацию с Вашингтоном накануне президентских выборов в США.

Трампистское крыло будет всегда против: почему нужно усилить коммуникацию именно с Администрацией Байдена

Несмотря на измену, которая распространялась по украинским соцсетям после "бюджетного фиаско" — именно так некоторые американские СМИ назвали принятие Палатой представителей временной бюджетной резолюции без денег для Украины — нам нужно сохранять холодный ум.

Во-первых, Украине действительно нужно усиливать коммуникацию с США, но таким образом, чтобы не дать аргументов нашим противникам, Киев каким-то образом вмешивается в президентские выборы в Америке.

Во-вторых, эксперты советуют больше коммуникировать именно с Администрацией Байдена и теми в Республиканской и Демократической партиях, кто действительно сомневается в сохранении поддержки Украины на действующем уровне, апеллируя к затягиванию войны. Потому что убедить хоть в чем протрамповское крыло (MAGA) в Республиканской партии невозможно. Они выступают категорически против всего.

Поэтому, по словам директора Центра международных исследований при Одесском национальном университете И.И. Мечникова Владимира Дубовика, надо исходить из того, что сейчас они свою позицию не изменят, их избиратель уже ориентирован, Трамп давно говорит, что Украина плохая, не нужно ей помогать. Относительно нашей коммуникации или стратегии по Америке, по словам эксперта, нужно подождать, вести себя спокойно и делать взвешенные заявления.

"И лучше бы, если бы Байден и его Администрация стали более активными, чтобы они буквально ежедневно делали ударение, каким образом помощь Украине помогает самой Америке. Они этого почти не делают, считая, что это всем очевидно. Тем, кто сейчас блокирует оказание помощи Украине, это не очевидно.Есть еще такие, которые колеблются, не понимают, нужно ли поддерживать Украину, или нет, давать эти десятки миллиардов, или не давать... Тема прозрачности, сколько времени давать, потому что если война будет еще 5-10 лет, то, что каждый год будем давать по $50-60 млрд… Байден должен с этим работать… А они этого совсем не делают… Даже за все более 1,5 лет они больше говорили о том, что это просто плохо и неправильно, что Россия делает это нарушение международного права, и мы хотим восстановить международный мировой порядок.Что это также плохо с точки зрения прав человека, геноцид и т.д.. А где важен тезис, который должен быть на переднем плане?Что это в интересах Америки, что Америка теряет, если Украина не дай Бог проиграет войну. Я бы сказал, что они должны это как мантру повторять, чтобы это было понятно американским избирателям", — комментирует ТСН.ua Владимир Дубовик.

Почему это не измена: Украина может получить отдельный закон о помощи

В американских медиа можно найти разные цифры поддержки Украины со стороны США за все эти почти 20 месяцев войны. The New York Times, например, пишет о $113 млрд военной, гуманитарной и экономической помощи. Другие медиа дают несколько меньшие цифры — от $70 до $80 млрд. The Washington Post пишет о $60 млрд. BBC в своей статье об эпопее с принятием бюджета вообще говорит о $46 млрд именно военной помощи, которую Украина уже получила от США от 24 февраля 2022 года. Однако дело в том, что не обязательно все эти деньги напрямую получила Украина. Кое-что направлялось на помощь и другим, как и в качестве инвестиций в ОПК. Вместе с этим эта статья NYT вышла с заголовком "Украина преуменьшает неопределенность поддержки США после принятия законопроекта без помощи". Аналогичная выходила и в The Washington Post. Хотя это не совсем отвечает действительности.

В чем и где действительно проиграла и выиграла Украина? Действительно, из проекта временной бюджетной резолюции на следующие 45 дней, которую приняла Палата представителей, чтобы избежать "шатдауна", выбросили $6,1 млрд, предусмотренных для Украины, не говоря уже о $24 млрд, которые Администрация Байдена просила для Киева у Конгресса до конца 2023 года. В украинском МИД сразу же объяснили, что для нас и так предусмотрено почти $3 млрд прямой бюджетной поддержки, а также на гуманитарные и энергетические проекты. Поэтому Украина не останется вообще без финансирования, пока Конгресс не примет полноценный бюджет.

По словам директора программы "Северная Америка" Совета внешней политики "Украинская призма" Александра Краева, ситуация действительно была очень сложной. Трамписты задали вопрос ребром, но Белому дому и адекватной части Республиканской и Демократической партий удалось с ними договориться.

"Из имеющейся информации следует, что договоренность следующая. Сейчас действительно из промежуточного бюджета убираются $6 млрд для Украины, предусмотренные до 17 ноября. Зато трамписты и в целом республиканцы потом проголосуют за крупный бюджетный проект, в котором на Украину будет расписано $20-40 млрд на 2024 год. год.Плюс была гарантирована поддержка для байденовского проекта на $24 млрд. Почему это для нас положительный сценарий?Трампистов мы не убедим, они всегда будут против, но их меньшинство.Главная цель была убедить тех республиканцев, которые в этих голосованиях поддерживали трампистов. этим мы справились, гарантировав поддержку абсолютного большинство республиканцев в голосовании за федеральный бюджет, которое состоится как раз в ноябре", — объясняет ТСН.ua Александр Краев.

Поэтому эксперт подчеркивает, что это не измена, а действительно столь сложная внутренняя американская политическая игра. Конечно, риск того, что республиканцы, особенно трамписты, еще будут создавать нам кризисы, и еще будут провоцировать, есть.

"Это даже не риск — это эксиома. Весь трампизм состоит как раз в провокациях. Но сейчас мы хотя бы имеем какую-то стратегию, видение того, как ситуация будет развиваться", — добавляет эксперт.

Законодатели от обеих партий уже призывали коллег продолжить поддержку Украины. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл выразил уверенность, что Конгресс все же утвердит дальнейшую помощь Киеву позже в этом году. К тому же ранее Пентагон "застраховал" непрерывность оказания Украине поддержки в условиях потенциального "шатдауна". Это, в частности, касалось и обучения украинских пилотов. Как сообщали американские СМИ, республиканцы предлагали выбросить из бюджета $300 млн. финансирования и на эту программу. Однако позже эти деньги удалось утвердить отдельным решением.

Скорее всего, отдельным решением или даже законопроектом Конгресс утвердит и дальнейшую поддержку Украины. Республиканцы в Сенате уже говорят о §60 млрд на 2024 год, учитывая §24 млрд, которые Администрация Байдена просила для Киева еще до конца этого года, если республиканцам удастся прийти к согласию по спорным вопросам миграции из Мексики. К тому же не будем забывать о борьбе внутри самой Республиканской партии. Протрамповская группа MAGA открыто шантажирует спикера Палаты представителей Кевина Маккарти (а за его назначение, напомним, голосовали 15 раз – ред.) выражением вотума недоверия, если он не согласится на их условия, и дальнейшая поддержка Украины в этом перечне.

Кстати, этот шантаж с отставкой Кевина Маккарти продолжается. Особенно на фоне того, что даже эту временную бюджетную резолюцию на следующие 45 дней удалось принять благодаря голосам демократов в Палате представителей, что вызвало резкую критику протрамповского крыла в рядах республиканцев.

"Это нормально, что республиканцы и демократы объединились, чтобы сделать то, что правильно. Если кто-то хочет внести предложение (относительно вотума недоверия и отставки — ред.), подавайте", — сказал Маккарти после утверждения временной бюджетной резолюции на следующие 45 дней.

То есть, как видим, главной целью протрамповского крыла MAGA в Республиканской партии было не только выбросить из проекта бюджета предусмотренные на помощь Украине деньги, но и вообще заблокировать работу правительства, вызвав хаос. И сейчас они продолжают делать то же самое, угрожая отставкой Кевина Маккарти. Если это произойдет, Палата представителей, где у республиканцев есть незначительное большинство, будет заблокирована, пока не выберут нового спикера. Тем не менее, американские СМИ сомневаются, что за это хватит голосов, как и за дальнейшее блокирование принятия полноценного бюджета на следующий год с сохранением помощи Украине.

Однако тревожный колокольчик для Киева все же раздался. В Вашингтоне действительно не слышно аргументов, почему Украина – это лучшая инвестиция США. К тому же абсолютно все американские медиа объединили это бюджетное фиаско с победой на парламентских выборах в Словакии пророссийской партии бывшего премьера Роберта Фицо. Однако и здесь эксперты советуют не паниковать, потому что его SMER-SD не взяла абсолютное большинство. Поэтому самое интересное – формирование коалиции или внеочередные парламентские выборы – еще впереди. Как и принятие Конгрессом США полноценного бюджета на следующий год.

Если процесс удастся пройти более или менее нормально, это будет также сигналом и нашим европейским союзникам, что Америка остается преданной поддержке Украины, как бы Путин не ожидал возвращения Трампа в Белый дом. Хотя негативный привкус с законом о ленд-лизе, который уже утратил свою силу, так и не заработав, все же остался. Дело в том, что Администрация Байдена лоббировала его принятие, опасаясь, что после промежуточных выборов в Конгресс осенью 2022 года республиканцы заблокируют дальнейшую помощь Украины. Тогда этого не произошло, хотя ситуация была не такой критичной, как сейчас.