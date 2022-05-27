Дальнобойная артиллерия: почему США затягивают ее передачу и при чем здесь Крымский мост

Дальнобойная артиллерия: почему США затягивают ее передачу и при чем здесь Крымский мост

По словам Зеленского, системы M270 MLRS способны остановить наступление России на Донбассе. Эти реактивные системы залпового огня способны работать на большие расстояния.

Кроме этого, Украина просит о поставках американских систем HIMARS, способных работать на расстояниях до 300 км. Однако Белый дом, несмотря на одобренный Конгрессом и подписанный самим же Байденом лендлиз для Украины, затягивает поставки РСЗО.

Американская пресса пишет, что причиной может быть опасение Вашингтона использования Украиной этих систем для ударов по территории России. Или, например, для ударов по Крымскому мосту, по которому в Крым по железной дороге Путин поставляет значительные объемы военной техники, которая затем через уже захваченные Россию южные украинские регионы подкрепляет агрессию на Востоке.

В частности, Politico сообщало, что вместо HIMARS и MLRS, США могут поставить Украине 155-миллиметровые гаубицы М777. Хотя на второй встрече на немецкой базе Рамштайн, которая уже стала коалиционной площадкой вооружающих Украину стран, Киеву была обещана дальнобойная артиллерия вместе с противокорабельными ракетами Harpoon.

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Теперь американский телеканал CNN сообщает, что США уже якобы передают Украине дальнобойные РСЗО. Хотя о точности подачи информации американскими СМИ следует отметить, что ранее Washington Post уже обещали Украине ПВО Patriot.

В комментарии ТСН.ua заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь говорит, что в вопросе поставок Украины HIMARS и MLRS складывается парадоксальная ситуация. Якобы уже подписан закон о лендлизе, политический компонент снят, не нужно проводить дебаты в Конгрессе по каждой винтовке, а президент Байден получил исключительное право передавать Украине любое оружие, кроме ядерного. То есть, администрация Байдена сейчас имеет право передавать без всякого согласования с Конгрессом оружие Украине.

"Но теперь кто-то в Администрации Байдена, какой-нибудь советник, или какой-то подкупленный россиянами лоббист, представим себе, может продвигать идею, что Украина якобы будет бить по мирным российским городам, что приведет к эскалации конфликта и в конце концов втянет США в войну, а Байден этого очень не хочет. И я думаю, что такое влияние на президента Байдена может производиться. И он 100% осуществлялся, раз такие посылы идут в американской прессе", – считает эксперт.

Теперь, по его словам, украинская сторона должна донести до президента Байдена, что нам сейчас нужны эти системы, и не для того, чтобы Россию обстреливать, потому что у нас никогда никаких претензий к ней не было.

Мы должны сломать Путину позвоночник. А он сейчас на Донбассе, где было бы хорошо сжечь всю эту группу войск с помощью HIMARS, MLRS или любой другой системы, которая это может сделать в тылу.

"Проходило в американской прессе, что якобы идут дискуссии, что Украина предоставит гарантии, что не будет бить например HIMARS или MLRS по российской территории. Хорошо, если это снимет напряжение со стороны лоббистов и советников, которые наседают на Байдена и тормозят процесс, думаю, что это нормально. Кто-то из каких-то советников, я не буду называть фамилии, может влиять таким образом, что действительно затягивается передача именно конкретных дальнобойных систем, которые действительно могут быть использованы для уничтожения Крымского моста, потому что у нас же в информпространстве это обсуждается. Но, думаю, мы все же переломим эту тенденцию. Понятно, откуда ноги растут – это все Россия пытается остановить этот процесс", — заключает Михаил Самусь.

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