Дальнобойное оружие и отмена ПДЧ: первые решения саммита НАТО по Украине

В первый день саммита НАТО в Вильнюсе прозвучало немало заявлений, касающихся Украины, ее членства в Альянсе, а также войны против российских оккупантов.

В НАТО решили, что Украина получит приглашение, "когда члены Альянса придут к согласию, и будут выполнены условия". В то же время, ПДЧ для Украины таки отменят.

ТСН.ua собрали главные итоги саммита НАТО 11 июля.

Зеленский таки посетил саммит в Вильнюсе

Президент Украины Владимир Зеленский в Вильнюсе с первой леди Украины Еленой Зеленской, лидером Литвы Гитанасом Науседой и первой леди Литвы Дианой Науседене / Фото: Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский таки прибыл в Вильнюс. С ним - первая леди Украины Елена Зеленская и министр обороны Украины Алексей Резников. Сегодня Зеленский не участвовал в работе первого дня съезда, зато был приглашен на ужин, который для лидеров НАТО организовал лидер Литвы Гитанас Науседа.

Президент Украины Владимир Зеленский в Вильнюсе с первой леди Украины Еленой Зеленской, лидером Литвы Гитанасом Науседой / Фото: Associated Press

Сюда на саммит НАТО Владимир Зеленский приехал, несмотря на то, что предварительный результат заключительного коммюнике Альянса относительно Украины его разочаровал. Об этом президент Украины написал буквально по дороге в Вильнюс. Тогда стало известно, что в заключительном документе саммита обсуждалось только приглашение, а не членство Украины, и к тому же без временных рамок и конкретики.

По словам Зеленского, это похоже на то, что в Альянсе нет готовности ни пригласить Украину, ни сделать ее членом НАТО: "А значит, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор. Неопределенность – это слабость. И я откровенно обсужю это на саммите", — подчеркнул президент.

Дебаты по поводу финального документа саммита

Споры о тексте окончательного заявления шли до самого начала саммита и даже во время него. Основными противниками быстрой интеграции Украины в НАТО стали США и Германия. Их главное предостережение – это избежать прямой конфронтации НАТО с Россией. Также они опасаются ядерных угроз РФ.

Лидеры стран НАТО на саммите Североатлантического союза в Вильнюсе 11 июля / Фото: Associated Press

До конца первого дня саммита было непонятно, о чем именно речь пойдет в конечном документе. Его меняли чуть ли не в последний момент. Однако лидеры стран НАТО оказались таки не готовы официально дать Украине гарантии по членству

Что решили на саммите НАТО относительно Украины

Многолетняя программа помощи

Члены Североатлантического союза согласовали пакет из трех элементов, приближающих Украину к НАТО. Это включает в себя новую многолетнюю программу военной помощи по $500 миллионов в год, которая будет способствовать переходу украинских вооруженных сил от советских стандартов к стандартам НАТО и поможет восстановить сектор безопасности и обороны Украины, покрывая критические потребности, такие как топливо, оборудование для разминирования и медикаменты.

Совет Украина – НАТО

Члены Североатлантического союза также договорились о создании нового Совета НАТО-Украина, который станет расширенным форматом сотрудничества Украины с Североатлантическим союзом. Первое заседание Рады состоится в Вильнюсе уже в среду, 12 июля, с участием президента Зеленского. В ходе встречи участники должны согласовать шаги по вступлению Украины в Альянс.

Также пройдет совместная пресс-конференция украинского президента и генсека НАТО Йенса Столтенберга. Завтра также запланированы двусторонние встречи с другими лидерами. Так, уже подтверждена встреча с президентом США Джо Байденом и федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом.

Отмена ПДЧ для Украины

Члены Североатлантического союза также подтвердили, что Украина станет членом НАТО, и договорились отменить требование Плана действий по членству.

"Мы подтверждаем взятое на саммите в Бухаресте 2008 года обязательство о том, что Украина станет членом НАТО, и сегодня мы признаем, что путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за рамки необходимости Плана действий по членству", — говорится в документе.

Отметим, что План действий по членству (ПДЧ) – это программа НАТО для адаптации стран-кандидатов перед вступлением. Ее одобрили в 1999 году и с тех пор через нее прошли 11 стран Европы. Но в прошлом году Альянс пригласил Финляндию и Швецию в НАТО без ПДЧ – поэтому Украина тоже настаивала, чтобы обойти эту программу.

Помощь от Германии и Франции: дальнобойные ракеты Scalp/Storm Shadow

На саммите НАТО Германия анонсировала пакет военной помощи Украине в 700 миллионов евро. В него входят несколько установок Patriot, другие ПЗРК, дополнительные танки Leopard-1, БМП Marder, 20 тысяч снарядов артиллерии и снарядов для танков Leopar, а также техника для разминирования.

Канцлер Германии Олаф Шольц на саммите НАТО в Вильнюсе 11 июля / Фото: Associated Press

"Сегодня для НАТО важно решить, как продвигаться дальше опираясь на решение относительно Украины, принятое в Бухаресте. Мы идем по правильному пути. Германия и Соединенные Штаты принимали активное участие в дискуссиях, чтобы достичь здесь правильного решения. А сейчас нам важно помочь Украине защищать свой суверенитет и целостность — также посредством оружия, которое мобилизуют западные союзники", — сказал канцлер Германии Олаф Шольц.

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите НАТО в Вильнюсе 11 июля / Фото: Associated Press

В свою очередь, Франция заявила, что предоставила Украине дальнобойные ракеты. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон. Он не указал, о каких именно ракетах идет речь, однако, по информации СМИ, в Украину якобы прибыло 50 ракет Scalp/Storm Shadow. Таким образом, страны хотят показать, что остаются надежными поставщиками оружия Украине.

Почему Украина не получила приглашение в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что еще никогда со стороны НАТО не было такого сильного месседжа по пути и членству, как прозвучал для Украины. Однако, по его словам, кандидат на вступление должен иметь надлежащее государственное управление и мощные оборонные учреждения. И, несмотря на то, что Украина героически противостоит России, следует дождаться завершения войны, поскольку страны НАТО не готовы воевать с РФ.

Столтенберг также объяснил, почему не были установлены временные рамки вступления Украины.

"Если посмотреть на другие страны-члены, они соблюдали определенные условия. Там не было временных рамок", — сказал он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вильнюсе 11 июля / Фото: Associated Press

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены Альянса приняли "наиболее комплексные оборонные планы со времен окончания холодной войны". Новые региональные планы, предназначенные для противодействия двум главным угрозам Североатлантического союза — России и терроризму — предполагают содержание 300 тысяч военнослужащих в состоянии повышенной готовности, в том числе значительных военно-воздушных и военно-морских сил и средств.

Члены НАТО также приняли новый План действий по оборонному производству, направленный на ускорение совместных закупок, усиление производственных мощностей и повышение оперативной совместимости членов Альянса.

В целях удовлетворения своих оборонных потребностей члены Североатлантического союза обязались инвестировать в оборону не менее 2% своего валового внутреннего продукта (ВВП). Европейские члены НАТО и Канада зафиксировали увеличение своих оборонных бюджетов на 8,3 процента в реальном измерении 2023 года, что является самым большим ростом за последние десятилетия. Одиннадцать членов НАТО достигли или превысили этот показатель в этом году, и ожидается, что в 2024 году это количество существенно возрастет.

Члены Североатлантического союза также обсудили вызовы, которые Китай бросает евроатлантической безопасности и ценностям. "Китай не является нашим противником, и мы должны продолжать взаимодействовать", — сказал Генеральный секретарь, подчеркнув, что "возрастающая напористость Пекина влияет на нашу безопасность" и "бросает вызов международному порядку, основанному на правилах".

Известно также, что в среду члены Альянса встретятся еще с лидерами Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи, а также Европейского союза.

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