Дальнобойные украинские дроны: почему их трудно засечь враждебным средствам РЕБ

На украинском предприятии могут производить в месяц более сотни беспилотников, которые летают на 700 километров.

Новый украинский дальнобойный беспилотник имеет сверхпрочный корпус и несколько систем защиты от вражеских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом рассказал представитель украинской компании-производителя дронов в эксклюзивном интервью корреспондентке ТСН Оксане Радионовой.

"У нас технологически совершенное производство фюзеляжей, которое вообще, знаете, как любят в России говорить, "аналогов нет". Мы придумали его [корпус] сами, [он] очень прочный и это тоже помогает, чтобы его не так быстро засекали. И там есть несколько систем защиты, позволяющих обходить РЭБ", — отметил он.

По его словам, сейчас компания может производить более 100 дронов в месяц, тогда как заказы уже имеют более чем на 1000 беспилотников.

Как отметил представитель производителя, собственно украинским в этом БПЛА есть только корпус, а его комплектующие почти на 100% импортные.

"Европейские и американские аналоги нашей "птички", которые по характеристикам очень похожи, стоят где-то в 4-5 раз дороже, как минимум", — подчеркнул он.

Напомним, ранее Украина успешно испытала беспилотник, который может лететь на расстояние в тысячу километров. О его разработке сообщалось в октябре 2022 года.

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