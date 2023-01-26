Дальше держать Бахмут будет труднее: бои за город становятся ожесточенными, а ночная охота за врагом напоминает компьютерную игру

Участок фронта вокруг Бахмута остается одним из самых трудных. Город круглосуточно бомбит вражеская артиллерия, расстреляют танки и минометы. На севере, с востока и в южных окрестностях вспыхивают уличные, стрелковые бои, на очень близких расстояниях. Атаки россиян совместно отбивают военнослужащие Вооруженных Сил, Национальной Гвардии, бойцы батальонов территориальной обороны и отряды специального назначения, говорится в ТСН.

“Да активность не спадает, почти все время, постоянно идет обстрел. Трудно так сказать более-менее – все время”, – рассказывают бойцы.

Передвижение по городу, особенно на его севере, в восточной части и вдоль южной окраины, это фактически движение передовой, поэтому двигаться нужно с максимально возможной скоростью. Как звучит уличное сражение, становится хорошо понятно, как только выезжаешь из центра города. "Крайние дома это уже противник, здесь меньше километра", — констатируют бойцы.

Окраины Бахмута, выезд в направлении Горловки — именно здесь один из участков, где идут очень ожесточенные, пехотные бои, на минимальных дистанциях. "Это место, где противник мог зайти в город и это первые здания, первые улицы Бахмута, где идут контактные бои, пытаются удержать противника", — говорят военные.

От одних домов к другим, среди сплошной руины, пройти можно исключительно по траншее, проходящей по городам и дворам, когда-то мирного микрорайона Бахмута. “Нам сейчас нужно быстро перейти в дома. Там на высотах тоже противник, и в этой зоне работает снайпер”, — рассказывают бойцы.

На этом участке обороны города сдерживают враждебное нашествие добровольцы "Хартии", одного из батальонов 127-й Харьковской бригады территориальной обороны. “Ситуация, конечно, она тяжелая. Идут интенсивные бои, враг пытается продвигаться постоянно. Совершает пехотные штурмы малыми группами. Постоянно давить! Но наши бойцы пытаются удерживать позиции, ну — по максимуму”, — утверждает боец добровольческого подразделения Хартия, 127 бригады ТРО "Ник".

Среди избитых, но еще пригодных для наблюдения и обороны сооружений, постоянно раздаются мощные взрывы. Один полуразрушенный дом в восточной части Бахмута превратился в одну из многих передовых крепостей обороны города. “Больше всего работают со стороны врага, это минометы и танк. Работают Т-90. И, конечно, стрелковые бои, потому что там начинаются частные здания. Первые постройки Бахмута и это вот здесь идут бои. На том берегу вон здание, там тоже противник. Это Опытное, которое уже противник занял. Московская пехота, здесь не ходит в наступление – шеренгами. Нашествие малых групп, я бы так сказал. То есть это небольшие тюрьмы группы, но они идут день и ночь. И, я не знаю, почти там, каждые 2-4 часа. Минимум 3-4! Три-четыре волны идет!”, — рассказывают ребята.

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Чтобы удержать позиции и не допустить прорыв совместной линии обороны, наши защитники на нуле используют весь арсенал пехотного вооружения. “Здесь более близкие бои. Ребята на передовой работают и по автоматам, и по пулеметам, и по гранатометам”, — рассказывают бойцы.

С дистанции, украинской пехоте много раз в сутки помогают минометчики. "Интенсивнее всего мы работали ночью — четыре раза", — говорят они.

Ночь, признаются наши защитники, это особая пора, особенно для аэроразведчиков с артиллеристами. Все события ночью отображаются на событиях днем. "Мы понимаем, что будет днем. Будут ли штурмовые действия или перемещение. Все это уже видно ночью”, — говорит боец добровольческого подразделения “Хартия”, 127 бригады ТРО “Лего”.

Чтобы днем, вражеских штурмов было меньше, всю ночь "Лего" сидит за пультом своего всевидящего коптера. Как только аэроразведчики замечают движение, или же скопление вражеской пехоты, к делу приобщаются украинские артиллеристы-дальнобойщики.

Действительно, совместная ночная работа аэроразведчиков "Хартии" с артиллеристами Вооруженных Сил больше похожа на командную компьютерную игру. “Здесь их очень приятно и легко уничтожать! Все, что нужно сделать: систему огня – правильную организацию, связь, управление! И все! Мы понимаем, что они лезут. Они, возможно знают там немного лучше бои в городе. Но мы тоже учимся”, — убеждает боец добровольческого подразделения Хартия, 127 бригады ТРО Тимур.

Бойцы здесь уверены: Бахмут для врага — это ворота, через которые враг стремится захватить весь Донбасс. "Они прут-прут на Бахмут, они хотят, потому что есть задача их руководства захватить вообще весь Донбасс. А весь Донбасс без Бахмута не захватишь", — говорит командир добровольческого подразделения Хартия, 127 бригады ТРО Всеволод Кожемяко.

Имея опыт освобождения Харьковщины, очень интенсивных противостояний с врагом на границе с Луганщиной, бойцы Хартии не скрывают, дальше держать Бахмут будет труднее. Зато убеждены: один очень действенный алгоритм, способный обеспечить и локальную и впоследствии большую победу. "Надо разозлиться и убивать", — утверждают бойцы.

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