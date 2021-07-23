Дамба Хаджибейского лимана в Одессе на грани разрушения: чиновники будут обращаться к СНБО

Сегодня из-за загрязнения санитарные врачи не рекомендуют купаться в море вдоль всего одесского побережья.

Сегодня чиновники Одессы отчитываются, что город был в шаге от еще большей за непогоду беды. Во время ливня под угрозой прорыва оказалась дамба Хаджибейского лимана. Если бы она не выдержала удара стихии, затопило бы соседние дома и предприятия.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

« Уровень Хаджибейского лимана не соответствует нормам и является критическим, поэтому самое время даже не только национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, но и обратиться к СНБО», — говорит заместитель городского головы Одессы Павел Вугельман.

Только сегодня удалось полностью восстановить привычное движение транспорта. До жилого массива Котовского, где живет четверть одесситов, начали двигаться автобусы и автомобили. Накануне массив был отрезан от города из-за затопления Пересыпи.

Но с пляжами и до сих пор беда. С сегодняшнего дня из-за загрязнения санитарные врачи не рекомендуют купаться в море вдоль всего одесского побережья.

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А в одесской больнице медики спасают мужчину, которого во время ливня едва не унесло в море. Накануне кадры, снятые случайным прохожим, заставили волноваться все спасательные службы Одессы. Мужчину считали погибшим и искали его тело в акватории, но тот оказался живым.

Ему повезло, что выжил, но кого благодарить за спасение не знает. Кадры, как мужчину без сознания несет потоком дождевой воды, накануне облетели всю страну. Он сам узнал себя на видео, когда был в больнице. В четыре утра, тогда еще неизвестного потерпевшего, привезла в медучреждение «скорая».

Вчера его целый день искали в акватории вблизи Аркадии и уже считали погибшим. Сам смог выбраться из воды, или кто-то спас его, человек не помнит. Сейчас он в отделении нейрохирургии, у него травма головы и частичная потеря памяти. О нем известно лишь то, что он не одесит- приехал на отдых.

«Нам его «скорая» привезла, а кто вызвал — не знаем. Состояние его стабильное, он в сознании, но с журналистами общаться отказывается», — рассказывают врачи.

Между тем в Одессе до сих пор ликвидируют последствия непогоды. На затопленной улице застрял пассажирский автобус. Три десятка отдыхающих, половина из которых — дети от года до четырех, выбраться из водяного плена они не могут, а за пол часа с вокзала отходит их поезд в Харьков. На суше лодкой их срочно доставляют спасатели. На автобусе ДСНС с сиреной группу везут на железнодорожный вокзал. На поезд все успевают.

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