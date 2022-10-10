Данилов о признании России страной-террористом: "Хочу, чтобы партнеры перестали наблюдать"

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что все цивилизованные страны мира должны признать Российскую Федерацию страной-террористом.

Об этом Данилов сказал в эфире "1+1" в рамках национального телемарафона.

Он подчеркнул, что Россия уже неоднократно доказывала, что она является непосредственно страно-террористкой.

"Я бы очень хотел, чтобы остальные наши партнеры прекратили это наблюдение: нужно ли или не нужно голосовать, что эта страна должна быть признана спонсором-терроризмом. Я вообще считаю, что эта страна террорист. Хочу, чтобы это было зафиксировано во многих столицах" мира, в их парламентах — уже как доказанный факт", — подчеркнул секретарь СНБО.

По словам Данилова, ситуация с признанием Конгрессом США Россию террористом "должна была нас приблизить после Бучи и после других наших городов — Харькова и Запорожья".

"В конце концов это произошло после ситуации в столице, где расположены дипломатические представители и консульство, которое является одной из стран Евросоюза, и пострадало в результате сегодняшних действий от страны-террориста. Думаю, что они должны принять в конце концов это решение", — заметил Данилов.

Обстрелы Украины

Утром 10 октября россияне активизировали свой террор по отношению к мирному населению — сразу в нескольких крупных городах Украины раздались взрывы. Только к обеду оккупанты выпустили 83 ракеты, 43 из них сбиты.

По состоянию на 17:00 произошло попадание по объектам критической инфраструктуры в 12 областях и Киеве, где произошло более 30 пожаров. В результате вражеских атак погибли 11 человек, травмированы – 89.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированные ракетные удары россиян на городах Украины утром 10 октября и призвал украинцев не оставлять укрытий, быть сильными и беречь себя и родных. Глава государства подтвердил, что в результате российских обстрелов в Украине погибли и ранены.

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