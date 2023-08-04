Данилов об ожиданиях от саммита в Саудовской Аравии: "Мир меняет позицию по отношению к России"

Эта встреча будет иметь совсем другой уровень, чем июньские консультации в Копенгагене.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал об ожиданиях государства от саммита по поводу "формулы мира" в Саудовской Аравии.

Об этом чиновник сообщил в эфире 1+1 в рамках телемарафона "Единые новости".

Так, Данилов отметил, что в июне в Дании был сделан первый шаг к глобальному саммиту по поводу украинской "формулы мира".

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"Первый шаг состоялся в Копенгагене, там были консультации. Сейчас будет проходить вторая встреча. Если количество стран, находившихся в Копенгагене, было не так велико, то сегодня подтвердил уже Китай. Это говорит о том, что мир меняет позицию по отношению к России, к войне. Совсем иного уровня будет встреча", – анонсировал секретарь СНБО.

"Вы знаете, что наш президент ставит задачу, чтобы до конца этого года – лучше, чтобы это произошло осенью – всемирный саммит мира, где можно было бы ставить определенные точки в тех вопросах, которые мир уже должен был бы поставить довольно давно", – добавил Данилов.

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Напомним, 27 июня в Копенгагене советники по вопросам национальной безопасности и политические советники ряда стран мира с участием представителей Украины провели консультации по ключевым принципам достижения мира и обсудили украинскую "формулу мира".

5 августа в Саудовской Аравии начнется встреча советников глав ряда государств мира и представителей МИД по украинской "формуле мира". По словам советника руководителя Офиса президента Украины, на этом саммите будут заложены основы новой глобальной политической архитектуры.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что встреча в Саудовской Аравии будет шагом к глобальному саммиту мира.

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