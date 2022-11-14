Данилов объяснил, как отказ от переговоров повлияет на поставку оружия Украине

Секретарь СНВ заверил, что никто не будет решать судьбу Украины за спиной украинцев.

Страны Запада столкнутся с последствиями, если решат прекратить поставки оружия в ответ на отказ Украины от переговоров с РФ.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире общенационального телемарафона в слоте 1+1.

Он заверил, что никто не будет решать судьбу Украины за спиной украинцев.

"Что значит — меньше будут давать оружия? В публичном обществе и пространстве все становится известно. Я могу сказать, что когда в 2008 году нам отказали вместе с грузинами в ПДЧ, в то время было другое информационное пространство, не было тех социальных сетей, которые сегодня существуют. Если нам прекратят поставки оружия, поверьте, мир может разразиться. Тогда разговоры о демократии и свободном мире, куда они должны деться? Это довольно опасная вещь — прекратить нам помощь", — сказал Данилов.

Секретарь СНБО считает, что западные партнеры, снабжая Украину оружием, помогают не только нам, но и себе.