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Данилов объяснил, как отказ от переговоров повлияет на поставку оружия Украине

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Данилов объяснил, как отказ от переговоров повлияет на поставку оружия Украине

Секретарь СНВ заверил, что никто не будет решать судьбу Украины за спиной украинцев.

Страны Запада столкнутся с последствиями, если решат прекратить поставки оружия в ответ на отказ Украины от переговоров с РФ.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире общенационального телемарафона в слоте 1+1.

Он заверил, что никто не будет решать судьбу Украины за спиной украинцев.

"Что значит — меньше будут давать оружия? В публичном обществе и пространстве все становится известно. Я могу сказать, что когда в 2008 году нам отказали вместе с грузинами в ПДЧ, в то время было другое информационное пространство, не было тех социальных сетей, которые сегодня существуют. Если нам прекратят поставки оружия, поверьте, мир может разразиться. Тогда разговоры о демократии и свободном мире, куда они должны деться? Это довольно опасная вещь — прекратить нам помощь", — сказал Данилов.

Секретарь СНБО считает, что западные партнеры, снабжая Украину оружием, помогают не только нам, но и себе.

Ранее в Белом доме заявили, что администрация президента США не ведет непубличных переговоров с Россией по Украине. Так США прокомментировали переговоры Салливана с советниками Путина.

Однако, по информации Wall Street Journal, Штаты непублично намекают Киеву о необходимости переговоров. В издании утверждают, что Вашингтон дал сигнал Украине, что, по крайней мере, Киев должен выглядеть открытым к переговорам. Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан якобы передал это сообщение президенту Владимиру Зеленскому и его помощникам в Киеве 4 ноября

В МИД Украины объяснили, что заявлениями о переговорах Россия пытается выиграть время. Российский оппозиционер Леонид Гозман также считает, что после перемирия армия РФ может перегруппироваться и с новыми силами повторно атаковать Украину.

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Дата публикации
Просмотры
2568
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