Данилов объяснил, от кого зависит решение о начале контрнаступления ВСУ

По словам секретаря СНБО, каждое решение о дальнейших действиях ВСУ принимается на заседании Ставки.
Украинские войска пойдут в контрнаступление только после того, как соответствующее решение будет принято на заседании Ставки Верховного главнокомандующего.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире общенационального телемарафона.
"Наступление (Украины — ред.) будет происходить тогда, когда на Ставке президент примет соответствующее решение относительно материалов и докладов наших военных и разведки, всех секторов нашей обороны. Решение, когда будем делать наступление на том или ином направлении, будет принимать Ставка Верховного главнокомандующего нашей страны. Именно так решаются государственные дела в нашей стране", — сказал Данилов.
Ранее секретарь СНБО прокомментировал "большое наступление" россиян и заверил, что никаких успехов у враг нет.
Когда ВСУ пойдут в контрнаступление на фронте
Ранее военный эксперт Роман Свитан объяснил, что ВСУ пока должны дождаться, пока войско оккупантов истощается, а затем перейти к контрнаступлению.
Экс-командующий Центральным командованием США Дэвид Петреус считает, что Вооруженные силы Украины смогут отбросить российские войска еще дальше уже летом, но это будет зависеть от поставок оружия и стратегии.
Военный эксперт Павел Нарожный пояснил, что украинское контрнаступление на фронте может состояться в середине апреля — начале мая.
По информации издания Politico, Белый дом советует Украине не медлить с контрнаступлением.
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