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Данилов объяснил, от кого зависит решение о начале контрнаступления ВСУ

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
1858
Время на прочтение
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Данилов объяснил, от кого зависит решение о начале контрнаступления ВСУ

Фото: commons.wikimedia.org

По словам секретаря СНБО, каждое решение о дальнейших действиях ВСУ принимается на заседании Ставки.

Украинские войска пойдут в контрнаступление только после того, как соответствующее решение будет принято на заседании Ставки Верховного главнокомандующего.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире общенационального телемарафона.

"Наступление (Украины — ред.) будет происходить тогда, когда на Ставке президент примет соответствующее решение относительно материалов и докладов наших военных и разведки, всех секторов нашей обороны. Решение, когда будем делать наступление на том или ином направлении, будет принимать Ставка Верховного главнокомандующего нашей страны. Именно так решаются государственные дела в нашей стране", — сказал Данилов.

Ранее секретарь СНБО прокомментировал "большое наступление" россиян и заверил, что никаких успехов у враг нет.

Когда ВСУ пойдут в контрнаступление на фронте

Ранее военный эксперт Роман Свитан объяснил, что ВСУ пока должны дождаться, пока войско оккупантов истощается, а затем перейти к контрнаступлению.

Экс-командующий Центральным командованием США Дэвид Петреус считает, что Вооруженные силы Украины смогут отбросить российские войска еще дальше уже летом, но это будет зависеть от поставок оружия и стратегии.

Военный эксперт Павел Нарожный пояснил, что украинское контрнаступление на фронте может состояться в середине апреля — начале мая.

По информации издания Politico, Белый дом советует Украине не медлить с контрнаступлением.

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Дата публикации
Просмотры
1858
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