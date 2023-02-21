Данилов объяснил, от кого зависит решение о начале контрнаступления ВСУ

По словам секретаря СНБО, каждое решение о дальнейших действиях ВСУ принимается на заседании Ставки.

Украинские войска пойдут в контрнаступление только после того, как соответствующее решение будет принято на заседании Ставки Верховного главнокомандующего.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире общенационального телемарафона.

"Наступление (Украины — ред.) будет происходить тогда, когда на Ставке президент примет соответствующее решение относительно материалов и докладов наших военных и разведки, всех секторов нашей обороны. Решение, когда будем делать наступление на том или ином направлении, будет принимать Ставка Верховного главнокомандующего нашей страны. Именно так решаются государственные дела в нашей стране", — сказал Данилов.

Ранее секретарь СНБО прокомментировал "большое наступление" россиян и заверил, что никаких успехов у враг нет.