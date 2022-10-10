Данилов оценил угрозу от совместной региональной группировки войск РФ и Белоруссии: РБ — в заложниках Путина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отреагировал на решение Путина и Лукашенко развернуть у границы Украины общую региональную группировку войск. Секретарь СНБО отметил, что российский "фюрер" может отправить в Беларусь своих военных.

Об этом секретарь СНБО Украины сказал в эфире "1+1" в рамках телемарафона.

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"Во-первых, я могу сказать, что происходит на территории Беларуси — они находятся в заложниках, в заложниках РФ. Они настаивают, чтобы Беларусь приняла участие в открытой войне уже некоторое время. К этому времени с территории Беларуси, к сожалению, и началась эта вооруженная агрессия, активная фаза 24 февраля.На сегодняшний день происходят вещи военного характера.У нас есть исследование, которое проводилось на территории Беларуси — желания у белорусов воевать с нами нет от слова никакого.Заставит ли это сделать Путин или нет — я не уверен. Другое дело, что Путин туда может отправить свои войска, которых на сегодняшний день не так много, учитывая их ситуацию с мобилизацией. У нас там тоже все под контролем", — прокомментировал чиновник.

Угроза со стороны Беларуси

По сообщению Минобороны Беларуси, 10 октября Путин и Лукашенко развертывают общую группировку войск у границы Украины.

Лукашенко также заявил, что якобы НАТО и страны Европы угрожают Беларуси ядерным ударом и хотят "втянуть ее в войну против Украины".

В Министерстве внутренних дел отреагировали на решение России и Беларуси о развертывании совместной региональной группировки войск. Советник главы МВД отметил, что Лукашенко может пополнить российскую армию, предоставив ей от 5 до 7 тысяч солдат.

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