Данилов прокомментировал контрнаступление ВСУ и возможность переговоров с Россией

Западным партнерам вряд ли удастся склонить Украину к мирным переговорам с государством-агрессором.

Такую возможность секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эксклюзивном комментарии ТСН оценил очень скептически.

"Нас склоняли [к переговорам] неоднократно за все времена, начиная с 1600-х годов. Главное не проиграть себе и не проиграть себя. Тот дух и та воля, которая у нас есть, она уже никуда не исчезнет. Они уже ошиблись один раз, 24 февраля [2022 года], когда все считали, что у нас нет возможности”, — отметил он по этому поводу.

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Возможные "упреки" Запада за "медленное контрнаступление" Алексей Данилов категорически опроверг, отметив, что Силы обороны осуществляют все возможное имеющимися у них средствами.

“Что касается того, что нам дали “большое количество техники”, нужно быть осторожными с этими высказываниями. Дали ли нам столько, сколько нужно? Не совсем. К сожалению”, — подчеркнул он.

Напомним, Великобритания подчеркнула, что Украина во время контрнаступления оправдывает их ожидания. Спецоперация была разработана Украиной совместно с США, Великобританией и другими западными партнерами.

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