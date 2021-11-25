Данилов рассказал, кто в Украине ждет прихода Путина

Секретарь СНБО добавил, что для окончания войны на Донбассе Россия должен просто "убраться прочь".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что прихода российской армии в Украину ждет только партия ОПЗЖ.

Об этом он сказал 25 ноября в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"В ХХІ веке, когда мы с вами говорим, что произойдут гипотетически события, что Путин должен напасть на независимую нашу страну, прийти в Киев, у меня вопрос: кто его, кроме ОПЗЖ, здесь будет ждать? Где та помощь, на которую он будет, как вариант, рассчитывать? У нас есть наши граждане, которые здесь ничего не ждут. Это наша земля. Чего он должен сюда припереться?", — отметил секретарь СНБО.

Данилов подчеркнул, что для окончания войны на Донбассе Кремль должен просто вывести свои войска и "убраться прочь".

"Больше ничего. Ни Минских, никаких других процессов не нужно делать. Им нужно просто уйти с нашей земли. Точка", — подытожил он.

Данилов: "Для окончания войны РФ нужно уйти из Донбасса, точка"

Ранее Алексей Данилов рассказал, стоит ли ждать вторжения России в январе. Также он сообщил о подготовке Украины к обострению конфликта.

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