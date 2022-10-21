Данилов высказался о распаде РФ и вине россия: "Выбрали человека с психикой фашиста"

Ситуация дальше будет только ухудшаться, уверен секретарь СНБО.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отмечает, что после полномасштабного российского вторжения, 24 февраля, высказался о том, что эта война станет началом распада Российской Федерации.
Об этом он сказал во время телемарафона.
"Она (Рф — Ред.) проигрывает в этой войне. Это не наша вина. Мы в этом принимаем опосредованное участие. Это вина россиян, когда они избрали (президентом — Ред.) человека с психикой фашиста. Шаги, которые он (Путин — Ред.) делал в течение 22, привели к тому, что они сейчас будут самоуничтожаться. Шаги, которые будут делать в дальнейшем, будут только ухудшать их ситуацию", — подчеркнул секретарь СНБО.
Данилов отмечает: если раньше войска РФ условно на 90% состояли из контрактников, а "сегодня забирают всех без исключения".
"Сегодня гробы с погибшими, которых мы должны убивать, потому что они приперлись к нам, будут появляться во всех городах РФ. Я хочу посмотреть, каким образом женщины будут на это реагировать. За что они сейчас умирают на чужой земле, к которой не имеют никакого отношения, на чужой войне? Сейчас там процессы будут начинаться только", — уверен Данилов.
Путина – диктатор
С началом войны в Украине Путина стали называть современным Адольфом Гитлером. Бывший заместитель главнокомандующего силами НАТО в Европе Ричард Ширрефф проводит параллели между бомбардировками украинских городов армией РФ и таковыми на Лондон 1940-41-го немецкими фашистами.
Действия армии русской Федерации сравнивают с действиями германских нацистов. Политолог Владимир Фесенко считает, что кремлевский диктатор претендует на роль Гитлера, а его муртада Дмитрий Медведев – на роль Геббельса.
В свою очередь, колумнист The Washington Post Джордж Уилл считает, что Путин своими решениями и действиями подражает другому итальянскому диктатору — Бенито Муссолини. По его словам, культ главы Кремля – возрождение СССР.
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