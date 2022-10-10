Данилов заявил, что никаких переговоров с Путином не будет: "Это уже невозможно"

С российским президентом-диктатором Владимиром Путином Украина не будет вести переговоров. Сейчас это невозможно.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире "1+1" в рамках национального телемарафона.

Киев может сесть за стол переговоров только тогда, когда у Кремля будет новая власть, подчеркнул Данилов. Впрочем, даже тогда переговоры будут только на условиях, удовлетворяющих Украину.

"У нас есть решение СНБО, утвержденное указом президента. Там есть первый пункт, где четко указано, что с президентом Путиным никаких переговоров мы вести уже не можем. После всех тех событий и после тех вещей, которые они натворили на территории нашей страны, — это уже невозможно. Когда будет новое руководство, будут другие представители Российской Федерации, может и будем общаться по поводу форматов", — высказался секретарь СНБО.

Комментируя срочное заседание G7, которое созвал президент Зеленский, Данилов заявил, что "никаких разговоров об Украине без Украины не будет — это невозможно на сегодняшний день".

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что нет ни малейшего смысла вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и его окружением. Переговоры возможны, но с новым президентом страны, "который будет более адекватно оценивать реальность".

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