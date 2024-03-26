"Данилова банально принесли в жертву": Фесенко назвал причину увольнения секретаря СНБО

По словам Фесенко, недавно Данилов разозлил одновременно и Зеленского, и Китай. Именно это стоило экс-секретарю СНБО должности.

В Офисе президента были недовольны работой СНБО и имели претензии к Алексею Данилову лично. Это и стало причиной увольнения.

Об этом заявил украинский политолог Владимир Фесенко в интервью журналистке ТСН Марии Васильевой.

"Насколько мне известно, определенное недовольство было и раньше. Была претензия к работе СНБО и Данилову лично. Они не были критическими, они накапливались, но был непосредственно повод для увольнения", – сказал политолог.

Непубличный дипломатический скандал из-за заявления Данилова

Фесенко обратил внимание на последний скандальный инцидент, когда Данилов произнес нецензурную фразу в адрес спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя, недавно посетившего Киев.

"Это очень, я бы сказал, неприемлемая по форме, хамская и даже нецензурная фраза в адрес недавно представлявшегося в Украине спецпредставителя Китайской народной республики... Комментируя переговоры господина Ли Хуэя в Киеве, Алексей Данилов высказался в одном из интервью очень некорректно", – говорит Фесенко.

По информации эксперта, это заявление Данилова вызвало настоящее возмущение в Пекине и КНР выразила Украине очень серьезные претензии.

Либо Данилов, либо отношения с Китаем

Фесенко считает, что это эмоциональное высказывание Данилова фактически сломало "очень щекотливую, титаническую работу по построению диалога с Китаем со стороны президента Зеленского, МИД Украины".

Эксперт объяснил, что отношения с Китаем – это очень щепетильная сфера. И Китай жестко реагирует иногда на сугубо символические вещи, а здесь – такое хамство. По его мнению, Данилова "банально принесли в жертву", чтобы сохранить хотя бы относительно нормальные отношения с Китаем.

"Идти на конфликт с Китаем сейчас нам не с руки. Тем более что сейчас... президент, МИД... очень многое сделали для того, чтобы привлечь лидера Китая и Китай в целом на предстоящий глобальный саммит мира. И тут такое высказывание, которое просто перечеркивает фактически все усилия украинской дипломатии, в том числе президента Зеленского. Я думаю, что именно эта ситуация вызвала большое возмущение уже со стороны нашего президента и привела к этому кадровому решению. Китай к этому относится очень тщательно, очень придирчиво. Фактически это оскорбление в адрес страны", — добавил политолог.

Фесенко отметил, что Китай – не та страна, с которой Украина сейчас может портить отношения. Поэтому экс-секретарю СНБО нужно было думать, что говорить.

"Это не Россия. О России там многие и многое говорят... Реакция в Пекине была очень острой, очень негативной. И я думаю, что Китай просто требовал наказания за высказывания", — подытожил Владимир Фесенко.

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Китайский сюрприз: за что уволили Данилова? Кто следующий?