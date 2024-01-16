Данные о военнообязанных теперь будут в "цифре": что следует знать о новом законе

Верховная Рада Украины 16 января приняла в целом законопроект №10062 о создании единого электронного реестра военнообязанных и автоматического получения участника боевых действий (УБД).

Закон №10062 о цифровизации армии, в частности, предусматривает создание единого электронного реестра военнообязанных, привязанного к единому реестру избирателей, и автоматическое получение статуса участника УБД во время военного положения.

ТСН.ua собрал все подробности о военном учете в Украине.

Так, закон №10062 также должен значительно расширить персональные и служебные данные, которые будут вноситься в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Что такое госреестр военнообязанных

Единый электронный реестр военнообязанных – государственный реестр, содержащий информацию обо всех призывниках, военнообязанных и резервистах в возрасте от 18 до 60 лет.

Данные для Реестра собираются от Министерства финансов, МВД, Министерства образования и науки, Государственной судебной администрации, Пенсионного фонда, Минздрава, Министерства социальной политики, ЦИК, Государственной пограничной службы и других ведомств.

Законом создается единый реестр мобилизованных, привязанный к единому реестру избирателей. Он подразумевает обработку собранных личных данных.

О чем этот закон:

усовершенствование реестра призывников, военнообязанных и резервистов, в частности, в части налаживания взаимодействия между реестрами, использования данных по военному учету и т.п.;

создание реестра военнослужащих ВСУ и Государственной службы специального транспорта, обеспечивающего предоставление онлайн-услуг военнослужащим;

создание портала электронных услуг для военнослужащих и военнообязанных.

Кто занимается реестром и кто получит доступ к нему

База государственного реестра принадлежит Министерству обороны Украины, а распорядителем является Генеральный штаб ВСУ.

Доступ в реестр будут иметь Минобороны, СБУ, органы разведки, оперативные командования, а также ТЦК областей.

Какие правки к закону о военном учете провалились

Закон о военном учете не предусматривает наличие в реестре данных о том, внесено ли лицо в список должников, данные об административных правонарушениях и полученных подозрениях (в приговор суда).

Как рассказала в комментарии ТСН.ua народный депутат "Европейской солидарности" Ирина Фриз, в законе оставили упрощенную систему предоставления статуса участника боевых действий украинским военным.

"Она (система – ред.) будет значительно автоматизирована, что облегчит получение этого статуса. Ведь было очень много нареканий", - рассказала нардепка.

Что касается чрезмерного вмешательства при сборе персональной информации для реестра военнообязанных, резервистов и призывников, система будет определенным образом откорректирована.

"Потому что часть правок была поставлена на подтверждение при рассмотрении законопроекта во втором чтении и они были отклонены залом. Поэтому для окончательной редакции сейчас будем ждать подписи Руслана Стефанчука. Потому что она (редакция - ред.) будет нуждаться в юридически-технической доработке", — рассказала Ирина Фриз.

Закон не предусматривает:

учет сведений о наличии уголовной ответственности;

"Настаивали, что эти сведения могут быть включены исключительно по решению суда и по вступившему в законную силу приговору", — прокомментировала нардеп.

создание электронного сертификата (цифрового военно-учетного документа).

"Эта правка была отклонена залом", – уточнила она.

По словам Ирины Фриз, в ходе рассмотрения законопроекта было также обсуждено нарушение регламента. Ведь авторы законопроекта во втором чтении внесли изменения в закон, не принятый в редакции первого чтения.

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"Мотив законопроекта – это автоматизированное предоставление статуса УБД. И в этой редакции законопроекта он выполняет ту цель, которая ставилась перед всеми участниками, которые были вовлечены в формирование этой редакции окончательно", — отметила она.

Еще одним спорным аспектом закона является норма о возможности использования зарубежных "облачных технологий" для хранения и обработки данных из реестров Минобороны.

При подготовке законопроекта ко второму чтению депутаты внесли правку о возможности использования "облачных технологий" стран НАТО.

"Определенные недостатки, которые все же остались, кто-то оценивает как негатив, кто-то – как позитив, относительно использования облачных услуг на серверах за рубежом. Есть разные точки зрения на этот вопрос. Будем смотреть дальше, как он будет разворачиваться. Если будет нуждаться изменений, то напрямую будем их вносить", — резюмировала Ирина Фриз.

Как отметил Роман Костенко – нардеп, ветеран АТО, участник полномасштабной войны и секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, размещать секретную информацию на серверах за рубежом нельзя.

"Нельзя размещать тайную и полностью тайную информацию на серверах за границей! Тем более системы боевого управления во время войны! Это пример "простых решений", которые могут привести к катастрофическим последствиям, которые потом исправить будет невозможно", - подчеркнул он.

Что говорят в Минобороны

В Министерстве обороны подчеркивают, что законопроект №10062 "критически важен для обороноспособности Украины".

Там отметили, что реализация закона будет способствовать скорейшему сбору, обработке и использованию военных данных, а также переведет услуги и процессы для военнослужащих в цифровой формат.

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