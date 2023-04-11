"Дать удочку, а не рыбу": в Одессе для детей-переселенцев действуют курсы, которые дадут возможность прокормить себя, где угодно

Парикмахер, барбер, мастер маникюра, повар или столяр – специальности, которые были и будут нужны всегда, получают дети и подростки в Одессе. Переселенцев и пострадавших от войны бесплатно учат профессиональные преподаватели на открывшихся курсах на базе благотворительного фонда. Школа профессий, определенные организаторы, поможет молодежи поддержать себя и свои семьи в кризисные времена, говорится в ТСН.

12-летней Насте из Северодонецка нравились курсы мастерицы маникюра, их оплатить семья не смогла, но девочка уже приобрела здесь не только навыки. “Я здесь нашла друзей, мне стало легче. В первые дни было тяжело, не с кем общаться. Мне нравятся все техники маникюра, кроме обрезки кутикул — это страшно, можно порезаться”, – говорит девочка.

Недалеко учат будущих поваров. Переселенцы здесь – не только учащиеся, но и некоторые преподаватели. Они имеют общую беду и вынуждены приспосабливаться к новой жизни, но и найти общий язык им проще. "Конечно дети отвлекаются, они видят цель, к которой они должны стремиться и я хочу сказать, что любое психологическое состояние дискомфорта лечится каким-то видом работы", — говорит мастер Наталья.

Большинство из этих детей уже помогали родителям на кухне, но здесь – другой уровень. С такой практикой можно претендовать на место на профессиональной кухне, или же хорошо готовить дома даже из минимум продуктов. “У нас есть набор продуктов, они в корзине, идущие на благотворительность. Там есть мука, там есть гречка, есть овсяная крупа, фасоль. Вот мы начнем с этих продуктов что-то фантазировать, когда есть мясо, когда есть птица… Можно все приготовить”, — убеждает мастер Людмила.

Некоторые дети готовились к поступлению или уже начали учиться на юристов, педагогов, программистов. В результате же из-за войны вынуждены помогать родителям и зарабатывать. Умение делать что-то полезное руками – всегда пригодится.

В отдельном классе обучают парикмахеров, барберов и мастеров маникюра. Обучение – бесплатное. Эти дети и без того в затруднении, здесь им хотят дать им не рыбу, а удочку. “Если однажды человек научился стричь, он всегда будет стричь, какой бы он профессией ни занимался, он обязательно будет стричь всех друзей. Вам нужны руки, ножницы и расческа и у вас всегда будут деньги в любой стране” – говорит преподаватель парикмахерского дела.

От парикмахеров до столяров: в Одессе маленьких переселенцев бесплатно учат прикладным профессиям

Станет специальностью всей жизни, поможет в быту или будет просто отвлекать от переживаний или стрессов – для организаторов курсов любой из этих результатов — успешен. "Каждый ребенок после окончания курса получит диплом о допрофессиональной подготовке, мы надеемся, что овладение этой профессией позволит нашим ученикам и прокормить себя, и в дальнейшем реализовать себя", — говорит администратор фонда "Добрый самарянин" Наталья Терехова.

Пока выпускники курсов смогут помогать в центре для нуждающихся бесплатно подстричь или сделать маникюр, присоединиться к приготовлению благотворительных обедов. Это будет одновременно и практика, и эстафета добра и взаимопомощи.

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