Датчане создали в своем городе уникальную систему отопления и готовятся воспроизвести ее во время восстановления Николаева

Датчане деньги от продажи «черного золота» вкладывали в технологии будущего и энергоэффективность, в частности, и в систему центрального отопления. Датчанам удалось добывать тепло для своих квартир буквально с воздуха, говорится в ТСН.

Небольшой город Сенеборг датчане называют своей столицей зеленой энергетики или Project zero – то есть 0 вредных выбросов.

Город на юге Дании с населением 70 тысяч свою трансформацию начал почти 15 лет назад – в 2008 году, когда мир еще не столь громко говорил об изменениях климата, углеродном следе и газовом оружии России, здесь решили достичь амбициозной цели - к 2029 году стать первым энергоэффективным городом без вредных углей, газа и нефти.

В городе очень тихо, потому что большинство машин – это электрокары. Даже на стройках работают электрические, а не дизельные экскаваторы. А между датскими островами тихо курсирует электропаром, что за одну поездку способен перевезти 34 машины и сотни пассажиров. Аргументов – это дорого датчане не понимают, потому что привыкли планировать на десятилетия вперед. «Сначала электросопротивлением дороже дизельного, но за 5 лет вы вернете вложенные в него деньги на 100%. Если говорить о батарее, питающей этот паром, то цикл ее жизни около 10 лет», – объясняет глава муниципальной паромной компании Сесилия Ларссон.

Но когда дело дошло до перестройки системы отопления, лет 10 назад, сложнее всего в успехе "зеленого" эксперимента было убедить сенеборжцев. "А мне из того что?" — знакомый всем украинцам вопрос звучал отовсюду. Впрочем, объединившись – бизнес, местные власти и жители города сотворили настоящее чудо и уменьшили платежи за коммуналку вполовину.

Датский супермаркет, на первый взгляд, ничем не отличается от имеющихся в Украине. Но датчане его очень любят, потому что способен дарить людям тепло, в буквальном смысле. Парадокс в том, что тепло дают холодильники. Дело в том, что задние стены холодильников всегда нагреваются. И если обычно тепло просто растворяется в воздухе, то его забирают в теплосети… и используют повторно. «От дома когда-нибудь прикоснитесь к задней стенке – она горячая. В супермаркете очень много холодильников, а соответственно и тепла. Специальная система отбирает его в компрессорную комнату. И там догревается под давлением до нужных температур. Зимой мы используем его для обогрева. И в кухне горячая вода у нас тоже от этой системы. Это тепло не выходит из сети, а постоянно курсирует и догревается», – объясняет систему маркетинг менеджер Генри Стефенсен.

То есть этот супермаркет обеспечивает себя теплом зимой, а в более теплые месяцы даже продает для обогрева соседних домов.

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Датчане большие сторонники центрального отопления, но их ТЭЦ работают на биомассе — например, из отсортированного мусора, или на отработанном тепле от дата-центра или фабрики.

На одном из производств инженерных принадлежностей ввели новшества, они стали углеродно нейтральными. Помещение герметично, но благодаря системе рекуперации, то есть очистке воздуха от углекислого газа, излишней влажности и пыли, здесь легко дышится. А все избыточное тепло, продуцируемое этими машинами, поступает в некую ТЭЦ расположенную прямо на территории завода. «Люди, получающие тепло с наших фабрик, увидели, что суммы в платежках урезались вдвое. Это главный аргумент», – говорит работник.

Эта система позволила датчанам снизить температуру в трубах со 145 градусов до 57. Трубы хорошо изолированы, теплопотерь дорогой от ТЭЦ к домам становится в разы меньше. А если дом правильно построен и утеплен – то 57 градусов вполне достаточно, чтобы нагреть квартиру. «Есть дома, которым нужно 80 градусов в батареях, потому что там все время открыты окна, это никак не поможет вам. Но если вы перестраиваете дома или возводите их с нуля, то делайте уже с правильной инсоляцией и вентиляцией. Тогда вы можете доставлять 50-60 градусов и этого будет достаточно, чтобы обогревать квартиры. Ну, конечно не тогда, когда –20 за окном. В таком случае тепловые насосы догревают уже в самом доме», – говорят в теплосети.

Так, может быть и у нас - датчане уже заявили, берутся отстраивать наш Николаев. Деньги будут вкладываться в энергоинфраструктуру, рассказал министр энергетики Дании. «Мы будем помогать Украине настолько сильно, насколько будет возможность. В самых разных сферах. И, конечно, в мерах по энергоэффективности – это будет входить в пакет помощи. Энергонезависимость и бережливость важна. Вот нам Россия остановила поставки газа, но для нас это не стало ударом», – заявил министр энергетики Дании Дан Йоргенсен.

На проект по энергоэффективности Николаева Дания уже пообещала 13,5 млн. евро. И к началу зимы планируют начать перестройку энергосетей.

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