Даты массированных атак по Украине Путину готовят шаманы: исследователи ошеломили жутким графиком Путина

По наблюдениям экспертов, Россия очень часто наносит массированные удары во время полнолуния. / © ТСН

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На необычное обстоятельство в войне в Украине на днях обратил внимание военный эксперт Олег Жданов. По его словам, прослеживается совпадение в том, что такое астрономическое явление как полнолуние россияне не пропускают и в частности в эти ночи совершают массированные атаки по Украине. Об угрозе удара Жданов рассказал в комментарии для ТСН.ua вчера, 26 октября и, как известно, ночью россияне нанесли такой удар.

«Здесь уже даже конспирология есть. Каждое полнолуние они проводят массированный обстрел нашей страны. Это статистика так говорит. Я не верю сам в конспирологию и не занимаюсь этим, но совпадение такое, к сожалению, существует», — сказал Жданов вчера.

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Согласно статистике, в каждое полнолуние за последние 12 месяцев, с октября 2025 года по 27 октября 2026 года включительно, Россия осуществляла массированные атаки — либо дроновые, либо ракетные, либо комбинированные. Конечно, разрушительные удары РФ наносила по Украине и в другие дни, но полнолуние не пропускала.

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В свою очередь, исследователь мистических учений Игорь Мехеда, неоднократно выражавший уверенность в том, что Путин и его окружение являются сторонниками шаманства и оккультизма, в комментарии для ТСН.ua высказал свое видение ситуации.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

«Здесь очень мало совпадений. Здесь видно, что это делается сознательно», — говорит исследователь Мехеда.

И продолжает: «Некоторые российские атаки, например, осуществлялись в солнечные и лунные затмения. Либо в полнолуние, либо во время новолуния. Это имеет аргументацию. Что такое полнолуние? Если учитывать древние духовные традиции разных народов мира, в частности, ведические, то там считается, что между высшими силами и людьми было принято соглашение. Согласно нему, высшие силы обязывались помогать. Печатью на этом соглашении была полная луна. В Кремле также считают, что выполняют определенную миссию, что должны управлять миром, что им будет помощь, если нанесут удары во время полнолуния. Но это ошибочное мнение. Даже современные религиозные лидеры разных стран высказывались о том, что высшие силы не на стороне россиян».

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По убеждению Игоря Мехеды, нанося удары во время полнолуния, Путин, очевидно, рассчитывает на то, что победит, и противник сдастся.

«Путин рассчитывает на помощь светлых сил, поскольку считает себя светлой силой. Деспотические правители всегда считали себя светлыми силами. Таков был и Гитлер, он считал себя спасителем мира. История приводит и такой пример: Гитлер консультировался с астрологами, которые советовали ему, когда проводить военные операции. В свою очередь, когда об этом узнали британцы, то сделали так, чтобы гитлеровские астрологи получали недостоверные данные, чтобы прогнозы этих астрологов совпадали с возможностями англичан. То есть ждали военных операций там, куда укажет нужный прогноз. Архив с такими данными был открыт в 1970 году», — говорит Игорь Мехеда.

По его мнению, Путин сейчас повторяет идеи Аненербе (оккультно-идеологическая организация Третьего Рейха, созданная в конце 1930-х годов).

«Эта организация пыталась рекомендовать Третьему Рейху применять элементы мифов во время военных операций. То есть Россия в этом не первая — значительная часть материалов Аненербе находится, как известно, в Москве. Очевидно, читают и пытаются воспроизвести. Но Третьему Рейху это не помогло — высшие силы «надавали ему по голове», — резюмирует исследователь.

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При этом Игорь Мехеда задается вопросом о том, почему Путин совершил полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года, хотя полнолуние было 16 февраля.

«Это остается непонятным», — говорит Мехеда. Как известно, ряд влиятельных западных СМИ, ссылаясь на данные разведок, предполагали, что Россия начнет полномасштабную агрессию именно 16 февраля 2022 года.

По словам исследователя, все же следующее полнолуние не будет означать, что Россия стопроцентно совершит в тот день очередную массированную атаку.

Полнолуние: почему его считают особым явлением

В свою очередь, исследователь этнографии, имеющий специальность учителя истории, Юрий Дахно в комментарии для ТСН.ua рассказал, что такое астрономическое явление как полнолуние часть украинского общества считает мистическим событием.

«Якобы в такие ночи активизируется вся нечисть. В селах люди преклонного возраста рассказывают, что в такие ночи к домам подбегали волки и заглядывали в окна, также в селах рассказывали, что если есть ведьма, то она может превратиться временно в какое-то животное. В народном поверье даже существует совет, что в такого оборотня надо бросить серебряную монету и тогда появится его настоящее лицо. По таким сюжетам в древности составлялись, например, сказки. Не исключено, что и Путин, совершая обстрелы в такие ночи в полнолуние, может быть сторонником оккультизма, которому хочется больше крови и приумножения разрушений в Украине», — говорит Юрий Дахно.

Путин верит шаманам: свидетельства россиян

О том, что Путин является сторонником шаманов — об этом неоднократно появлялась информация в нескольких источниках.

К примеру, по словам бывшего депутата российской Госдумы от путинской партии «Единая Россия» Марии Максаковой, действующий президент России тяготеет к мистическому мышлению и очень легко верит в эффективность шаманских обрядов.

«Судя по многочисленным сообщениям, они проводили шаманские обряды на Горбатой горе с Шойгу в одинаковых костюмчиках. Там, говорят, даже сожгли нескольких верблюдов, чтобы Путин не потерял остатки здоровья», — рассказывала она в программе «Аргумент».

А российский политолог, критикующий президента РФ Владимира Путина, Валерий Соловей рассказывал в 2022 году, что окончательное решение о полномасштабном вторжении Путин «принял после обрядов, проведенных шаманами, которых привез Шойгу».

Напомним, ранее сообщалось о том, что известная карпатская мольфарка ошеломила прогнозом об окончании войны в Украине. Война в Украине, по прогнозу карпатской мольфарки, может измениться в определенный ближайший месяц.

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