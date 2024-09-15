"Давали есть по две-три минуты": военный рассказал о пытках в российском плену

Военный более двух лет находился в плену.

Военнослужащий Национальной гвардии Украины Виталий Голубков на позывной "Малый" попал в плен в 20-летнем возрасте и смог пережить 28 месяцев издевательств.

В эксклюзивном интервью TSN.ua он рассказал, как россияне морили голодом пленных и давали им всего несколько минут для того, чтобы поесть.

По словам военного, пленные молились перед каждым походом в столовую — россияне придумывали, как издеваться над ними.

“Заходишь в столовую – по любому шокером получишь. Даже если раненый на костылях идешь. Давали по две-три минуты на поесть. Бывало на обед три минуты. Ты быстро раскладываешь еду на десять человек и тебя еще в это время шокером бьет. Ты горячее ешь. Они разные способы придумывали, чтобы над нами издеваться. После столовой выходишь, а у тебя рот полностью в пленке, от горячего все попекло. Хлеб кусками глотали. Ибо кроме того, что мало кормили, еще и три минуты давали. А ты попробуй за три минуты", — рассказал Виталий Голубков.

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