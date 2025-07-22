"Давай, а то сейчас пристрелю": российский оккупант жестко изнасиловал украинку

Российский оккупант. Фото иллюстративное

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В Украине к 12 годам приговорили российского военного, который во время оккупации Черниговщины жестоко изнасиловал местную жительницу. Оккупанта осудили заочно.

Об этом говорится в приговоре Репкинского районного суда Черниговской области.

По данным суда, уроженец республики Тыва РФ во время оккупации Черниговщины совершал военные преступления. Так, в середине марта 2022 года оккупант, угрожая оружием, изнасиловал местную жительницу. Ему инкриминировали нарушение Женевской конвенции и ч. 1 ст. 438 УК Украины. Оккупанта судили заочно.

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На заседание суда потерпевшая не пришла, однако суд пересмотрел видео с показаниями женщины о зверствах оккупантов. Она рассказала, что в первые дни оккупации села, россияне объявили собрание, на котором описали им «новые правила жизни». Тем, кто не будет выполнять приказы, россияне угрожали расстрелом.

После этого оккупанты ходили по селу, требуя алкоголя и сигарет. Она с семьей переселилась из своего дома, однако ходила домой, чтобы ухаживать за скотом. Однажды в дом женщины пришел оккупант, который заявил, «давай, потому что сейчас пристрелю». Он угрожая оружием, жестоко изнасиловал женщину.

Муж потерпевшей рассказал, что нападающий требовал у него табака, впоследствии он начал интересоваться его женой и дочерью. Из-за этого семья уехала из дома, однако его жена наведывалась в дом, чтобы возиться возле хозяйства.

«Во время допроса на вопрос прокурора свидетель сообщил, что однажды заметил изменения в поведении жены, однако из-за личного психоэмоционального состояния не смог сообщить подробности в судебном заседании. Только отметил, что после оккупации у жены обнаружили онкологическое заболевание, она сильно изменилась, стала закрытой», — говорится в материале дела.

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Соседка супругов рассказала, что россияне ограбили ее и постоянно требовали сигарет и алкоголя. Женщина добавила, что она не была свидетелем преступления, однако после инцидента ее соседка очень изменилась. В частности свидетельница отметила, что у потерпевшей до сих пор случаются срывы и она может исчезать на несколько дней, после чего ее начинают искать.

Суд также получил выводы эксперта, в которых говорилось, что потерпевшая болеет депрессией и тревожностью из-за того, что она стала жертвой преступления.

Россиянина признали виновным по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины. Его приговорили к 12 годам лишения свободы.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Напомним, из-за подозрений в изнасиловании Украина экстрадировала немца, который воевал в ВСУ

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