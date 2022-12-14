"Давили свиньями": в коттеджном городке под Киевом разразился скандал из-за частных дорог, людей с пистолетами и расценок

В элитном коттеджном городке "Солнечная долина" под Киевом местные жители рассказали о необычном давлении, к которому, по их словам, прибегло руководство этого населенного пункта.

Как рассказали в комментарии для ТСН.ua несколько жителей и адвокат Наталья Кириченко, представляющая интересы некоторых из них и Кооператива, все началось с того, что руководство городка начало пытаться существенно повысить плату за обслуживание территории. Иногда такие суммы начали достигать 30 тыс. – 90 тыс. грн. в месяц. Такие расценки, конечно, не устроили владельцев домов, люди не согласились платить, после чего в городке начались конфликты. В то же время Кириченко подчеркивает, что главной проблемой являются не столько тарифы, сколько то, что дороги в городке находятся в частной собственности. Поэтому свободное передвижение ними стало крайне сложным. По словам жителей, на них давили даже так, что рядом с домами построили деревянное ограждение и разместили там свиней. Последние оказались источником неприятного запаха и опасности для детей.

"Я представляю интересы некоторых жителей и Кооператива, который действует на территории этого городка. Эта ситуация продолжается где-то с сентября прошлого года, — рассказывает Наталья Кириченко. — Владельцы сталкиваются с проблемой свободного доступа к своим домам из-за перекрытия по сути частной дороги вагончиками. Приведу пример и такой ситуации: организованная группа лиц от владельцев дорог 29 июля не пропускала автомобиль скорой помощи к одной из жительниц. По этому факту даже открыто уголовное производство. В свою очередь, работникам "скорой" пришлось идти к пациентке пешком. Они были шокированы этой ситуацией. Дороги, которые должны быть в общем пользовании жителей – перешли в частную собственность юридического лица, связанного с Андреем Головачем. Последний при Януковиче был первым заместителем главы Государственной налоговой службы Украины".

Адвокат подчеркивает, что в городке сейчас проживает 54 малолетних и несовершеннолетних ребенка, 19 пенсионеров и 3 человека с ограниченными возможностями.

"Последние не могут передвигаться, — добавляет Кириченко. — Сейчас, во время военного положения наши оппоненты перекрывают воду, канализацию. Решают самостоятельно то, кому сегодня отключить, кому завтра. Ключевое событие было 10 октября, когда были ракетные обстрелы. Городок построен так, что почти ни у кого нет подвалов. Такая местность. Во время обстрелов у людей не было возможности уехать. С одной стороны был шлагбаум, с другой было перегорожен двумя вагончиками. Люди с маленькими детьми, пенсионеры не имели возможности уехать".

Свиней разместили рядом с домами

По словам Кириченко, давление и конфликт со временем только набирали обороты и осенью произошло непредсказуемое.

Свиней разместили рядом с домами

"Это было осенью этого года. Оппоненты решили привезти в городок свиней, примерно 10-12 голов, построили для них изгородь из древесины, — говорит адвокат. — Есть информация, что эти свиньи разбежались, очень сильно испугали детей одного из жителей. Слава Богу, дети остались здоровыми и живыми. Сейчас они даже боятся проходить вдоль этой территории. Еще проблема была в том, что свиней разместили недалеко от скважины одного из жителей, то есть продукты жизнедеятельности этих животных могли попадать в воду. В ответ на подобное было сказано, что люди устанут бороться и все-таки они (те, кто диктует свои условия – Ред.) победят. В свою очередь, пенсионеры переживали из-за того, что по улицам ходили вооруженные пистолетами с резиновыми пулями люди, так называемые "титушки" в черных костюмах. Не было понимания того, кто это. Или "титушка", или коллаборант. Была также ситуация, когда в трактор, перемещавший генератор, бросали камни, разбили стекло".

"98 тысяч гривен в месяц"

"Они хотят мести. Именно так. Видимо, хотят заставить людей к подписанию соглашений на невыгодных условиях, — продолжает рассказывать Наталья Кириченко. — В эти договоры могут быть вписаны услуги, например, которые не могут предоставить. Мы неоднократно искали пути к переговорам. Жить в таких условиях невозможно. Один из жителей сообщил, что ему говорили платить 98 тыс. грн в месяц за то, чтобы он мог попасть к себе на территорию. Люди хотели заключить сервитуты – право проезда в свои дома. Оппоненты на это никак не реагируют".

В то же время одна из жительниц города на своем примере рассказывает о том, что происходит в городке из-за по сути частных дорог.

"Нашему дому был выставлен счет в 3 тыс. долларов за обслуживание территории. Раньше было 650 долларов. Приблизительно в три раза были завышены тарифы на газоснабжение, водоснабжение и электроснабжение, — рассказывает жительница коттеджного городка Анастасия Кошман, которая тоже не соглашается с новыми условиями.

"Моему дому отключили канализацию во время войны, летом. Пришла орава мужчин и варварски срезала насосы и пульт управления канализацией. Оставили только провода. После этого я вызвала полицию, но оппоненты не пустили правоохранителей. Из-за чего такое происходит? Я думаю, что нас хотят "нагнуть". В месяц платить 3 тыс. долларов за то, чтобы я могла проехать домой? Извините, здесь дорога тогда должна быть покрыта сусальным золотом".

Еще один из жителей, Олег Незборецкий, так рассказал нам о ситуации: "Были повышены тарифы два года назад. Объяснений по этому поводу не давали. Выставили счет за проезд от 1,5 тыс долларов до 4 тыс. долларов в месяц. У меня коммунальные платежи, куда входила плата за воду, охрана и обслуживание территории городка, были на уровне 8 тыс. грн – 10 тыс. грн., а стало 35 тыс. грн. Когда жители заявили о том, что не согласны платить, их начали без решения суда оставлять без воды и канализации. Делали такое и во время войны. Это прямое давление на людей для того, чтобы они делали то, чего хочет Головач".

Об инциденте со свиньями этот житель сообщил нам следующее: "Свиней размещали очень близко к моему дому. Буквально метрах в 200. Это тоже было давлением для того, чтобы был запах и шум".

О том, чего добиваются жители городка, Незборецкий говорит так: "Мы хотим, чтобы земли, являющиеся дорогами общего пользования, отошли в коммунальную собственность".

Ко всему этому жители добавляют, что из-за сложностей со свободным доступом, к ним не пускают их родственников, не пускают мусоровозы для вывоза мусора, из-за чего может произойти экологическая катастрофа.

Все обвинения отвергают

В свою очередь, основатель и директор компаний, которые предоставляют сервис для коттеджного городка, Александр Денисов, конфликт с некоторыми из жителей назвал манипуляцией со стороны последних.

"Городок состоит из приблизительно 100 частных домовладений. Подчеркиваю, что конфликтная ситуация – с несколькими жителями, - говорит Александр Денисов. – Манипулируя ею, навязывают свой тон. Что касается проезда – это манипуляция с их стороны. Городок имеет четыре въезда и выезда. Два основных и два вспомогательных. Утверждение о недопуске "скорой" - неправда. "Скорые", полиция, пожарные всегда к нам приезжали и выезжали. Полицейские у нас каждый день, принимают заявления как от нас, так и от жителей. Все жители проезжают к своим домам беспрепятственно. Так сложилось, что дороги в городке являются частной собственностью. Подобные манипуляции всегда возникают – жители говорят, что мы их не пускаем. Год тому назад мы предложили составить договоры о беспрепятственном проезде".

Ситуацию с отключением воды и канализации он поясняет так: "Это очень болезненный вопрос и для нас. Канализация и вода – это услуга. Она предусматривает определенные затраты с нашей стороны – ремонт, обслуживание. Сейчас возникали вопросы, когда мы были вынуждены прекращать оказывать услуги тем жителям, которые не платят за это".

О размещении в коттеджном городке свиней, которыми, по словам жителей, на них давили, Александр Денисов говорит так: "Мне смешно об этом слышать от жителей. Частная собственность – это нерушимо. Если кто-то в своем домовладении решил разводить свиней, то я не могу этому противостоять. Возможно, у кого-то в бассейне живет аллигатор или еще кто-то. Это частное дело".

А вот о тарифах Денисов ответил нам так: "Была определена экономически обоснованная цифра. Это сугубо экономика, специалисты определили суммы в соответствии с затратами компании".

К этому он добавляет, отвечая на вопрос о возможных переговорах: "Мы открыты, у меня были попытки вести переговоры с жителями, но они не хотят обговаривать тарифы, не хотят прийти в наш офис и посмотреть на то, из чего состоит тариф. Они хотят принимать участие в бизнесе".

Денисов резюмировал, что озвученная жителями сумма в 98 тысяч гривен в месяц за проезд по городку – манипуляция.

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