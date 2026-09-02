ЕС ищет средства ПВО для Украины / © Associated Press

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Евросоюз перед наступлением холодов активно ищет для Украины ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны. Параллельно дипломаты обсуждают и критический дефицит украинского государственного бюджета — Владимир Зеленский ранее официально заявил о финансовой «дыре» на миллиарды евро.

Военная и финансовая поддержка Украины стала ключевой темой повестки дня министров обороны и иностранных дел стран ЕС. В эти дни они проводят неформальные переговоры в Ирландии.

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Что конкретно предлагают Украине и на чьи ракеты Patriot в первую очередь рассчитывают в Брюсселе — расскажет корреспондентка «Радио Свобода» в Евросоюзе Зоряна Степаненко специально для ТСН.

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Дефицит ракет и давление на страны, располагающие системами Patriot

Переговоры министров в Ирландии официально открывают новый политический сезон в Европейском Союзе. Поскольку саммиты носят неформальный характер, они не предполагают немедленного принятия конкретных юридических решений или публичных заявлений, однако в значительной степени способствуют их более быстрому продвижению в будущем.

В ходе встреч министры имеют возможность согласовать свои позиции, в частности со своими украинскими коллегами. Министр обороны Украины Евгений Хмара планировал присоединиться к дискуссии в онлайн-формате, а главу украинского МИД Андрея Сибигу лично ждут в Дублине.

В течение июля и августа Украина установила трагический антирекорд по числу жертв среди гражданского населения — это стало следствием значительного учащения массированных российских обстрелов и ограниченных возможностей Киева по перехвату вражеских ракет. Чем ближе зима, тем актуальнее становится вопрос надёжной защиты украинского неба.

Накануне СМИ стало известно о серьезном внутреннем давлении со стороны ЕС на Испанию и Грецию. Эти страны имеют на вооружении американские системы «Пэтриот» и, соответственно, располагают крайне необходимыми Украине ракетами-перехватчиками. К тому же, как выяснили журналисты, срок годности части этих боеприпасов вскоре истекает.

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Мадрид ещё в марте пообещал Киеву пять единиц, тогда как Афины пока не предоставили ни одной. Министры обсуждают эту ситуацию в Ирландии, подтвердила дипломат Кая Каллас, хотя и воздержалась от публичного упоминания конкретных стран.

«Украинцы держатся стойко, и мы должны их поддерживать. Главная проблема — противовоздушная оборона. Им не хватает ракет-перехватчиков. Мы знаем, что у некоторых стран есть ракеты-перехватчики, срок годности которых скоро истекает. Поэтому было бы очень хорошо передать их Украине, чтобы она могла использовать их для защиты своих граждан», — подчеркнула Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

Сложные переговоры с третьей стороной и дефицит в 23 миллиарда евро

Кая Каллас также сообщила, что Евросоюз параллельно ведет переговоры с третьими странами за пределами блока, на складах которых имеются необходимые ракеты. Однако эти переговоры, по её словам, являются чрезвычайно сложными.

Источники в дипломатических кругах ЕС отмечают, что Брюссель рассчитывает прежде всего на запасы Японии и Южной Кореи. С руководством этих государств ситуацию планируют подробно обсудить в Нью-Йорке в конце месяца — во время Генеральной Ассамблеи ООН.

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Не менее острым вопросом повестки дня является огромный дефицит бюджета Украины: в этом году в расходной части не хватает 23 миллиарда евро. Президент Владимир Зеленский предлагает ускорить выплаты многомиллиардного льготного кредита от ЕС и направить Украине уже в этом году транши, которые изначально были предусмотрены на следующий год.

В Еврокомиссии к этой инициативе пока относятся сдержанно, напоминая, что ключевым условием выплат по-прежнему является четкое проведение внутренних реформ.

«Признавая чрезвычайно большие потребности Украины и учитывая ситуацию на местах (а мы прекрасно понимаем, что Украине необходимы очень значительные ресурсы, чтобы иметь возможность сдерживать дальнейшую агрессию), сейчас мы сосредоточены на реализации и без того очень амбициозного плана выплат», — заявила представительница Еврокомиссии Паула Пиньо.

Альтернативное предложение Киева — полноценное использование замороженных суверенных активов Российской Федерации. В прошлом году Евросоюз так и не пришел к консенсусу по поводу этого шага, однако ряд стран стремится возобновить обсуждение.

Впрочем, признаков того, что на этот раз переговоры увенчаются успехом, пока немного. Бельгия, на территории которой в депозитарии Euroclear хранится львиная доля замороженных российских средств, по-прежнему категорически выступает против, ссылаясь на существенные юридические и финансовые риски для своей банковской системы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 6:00 2 СЕНТЯБРЯ | МАССОВЫЕ АТАКИ НА КИЕВ: ПОСЛЕДСТВИЯ ШОКИРУЮТ! ТРЕВОГУ СМЕНЯТ!

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