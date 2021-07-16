Давление, сахар и недостаток времени: какие предубеждения у пожилых украинцев относительно прививок против COVID-19

Давление, сахар и недостаток времени: какие предубеждения у пожилых украинцев относительно прививок против COVID-19

Среди 10 млн украинцев 60+ сейчас привились около 8% и это катастрофически мало.

В Украине наименее охотно прививаются люди старшего возраста, при этом именно они наиболее уязвимы к штамму "Дельта". Согласно национальному плану — от коронавируса должны были привить около 10 миллионов украинцев старше 60 лет. Сейчас — вакцинировались лишь 8 процентов.

О том, какие предубеждения у пожилых людей и что делает государство, чтобы преодолеть их страхи — 16 июля говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Найти в селе Лосиновка Черниговской области вакцинированного человека крайне сложно. Самая распространенная причина отказа от вакцинации — нет времени.

Лосиновский участок, говорят в амбулатории — это 6 с половиной тысяч человек. А вакцинированных только три сотни. И даже их прививать — это был еще тот квест, говорит семейная врач.

В холодильнике сегодня AstraZeneca, которую берегут для второй дозы. Со дня на день должны привезти CoronaVac.

Что делать со старшими людьми не знает и Ольга. Среди них больше всего тех, кто находится в плену мифов о вакцинации.

Григорий возмущен теми, которые не хотят вакцинироваться. Вся его семья переболела коронавирусом, а он особенно тяжело.

Они собирают урожай и обсуждают, какую же вакцину выбрать.

Американский Pfizer в село не привезут. Им прививаться можно будет только в центрах вакцинации. Такой от Лосиновки в 25 километрах в Нежине.

Несмотря на то, что украинцы старше 60 лет первыми имели возможность привиться, статистика показывает, их в пункты вакцинации пришло меньше всех.

Нежелание прививаться среди людей старшего возраста — это в принципе общенациональная тенденция. Среди 10 млн украинцев 60+ сейчас привились около 8% и это катастрофически мало.

При этом люди пожилого возраста, если инфицируются, имеют наибольшее количество осложнений и высокую смертность.

Смертность в этой возрастной категории, а именно 70+ — равна 50%, каждый второй человек старшего возраста умирает.

Новый штамм "Дельта" еще прицельнее бьет по людям старшего возраста. Европа, США, Израиль свои прививочные кампании начинали с пенсионеров и только потом переориентировались на более молодое население.

Новости Украины: почему старшее население страны скептически настроено к вакцинации

В центре общественного здоровья говорят: на ближайшем заседании штаба будут вырабатывать стратегию, как вакцину сделать еще доступнее для пожилых украинцев.

"Мобильная бригада может выезжать в отдаленные села. Предварительная коммуникация должна проходить через семейных врачей. От того, насколько быстро мы охватим эти районы вакцинацией, будет зависеть тот процент вакцинированных от этой целевой аудитории", — отмечает генеральный директор Центра общественного здоровья МОЗ Украины Роман Родина.

Между тем в Лосиновке старейший человек, который привился от COVID-19 — Николай Афанасьевич. Ему 81. Решение колоть приняли на семейном совете. Николай Афанасьевич записался и на вторую прививку. Говорит в 81 еще очень хочется пожить.

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