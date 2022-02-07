Даже не были знакомы: военная, выжившая в стрельбе на "Южмаше" в Днепре, рассказала о нападении

Жанна Шарова и Игорь Семенченко по-прежнему остаются в реанимации областной больницы Мечникова.

Хотят вернуться на службу, как только разрешат врачи. Самые тяжелые раненые во время стрельбы на "Южмаше" в Днепре впервые рассказали о пережитом.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Жанна Шарова и Игорь Семенченко по-прежнему остаются в реанимации областной больницы Мечникова. Несмотря на крайне тяжелые ранения, медикам удалось спасти им жизни, хотя им предстоит еще длительное лечение и операции.

Ранения они получили десять дней назад, когда один из солдат открыл стрельбу по сослуживцам: пятерых убил, еще пятерых ранил. Самые тяжелые потерпевшие рассказали, что с подозреваемым никаких конфликтов не имели.

Контрактница Жанна Шарова, получившая три пули, утверждает, что вообще не была с ним знакома. Старший солдат Игорь Семенченко рассказывает, что незадолго до того, как открыть огонь, подозреваемый читал книгу, был спокойным.

«Я этого человека вообще не знала. Я только запомнила его лицо. А так я даже его имя и фамилию не знала. Я очень редко заступала в этот караул, где срочная служба. Я не знаю, почему он так поступил», – говорит раненая девушка.

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