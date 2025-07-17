Даже не убегал: новые подробности двойного расстрела на черниговском полигоне

Мобилизованный на полигоне убил двух военных / Фото иллюстративное

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Мобилизованный мужчина, который вчера расстрелял двух инструкторов на военном полигоне в Черниговской области, даже не убегал после содеянного.

Об этом обстоятельстве ТСН.ua рассказали информированные высокопоставленные источники в правоохранительных органах.

Кроме того, по обновленной информации силовиков, третий инструктор все же получил ранение, но остался жив благодаря тому, что его спас бронежилет.

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«Подозреваемый не убегал, огнестрельное оружие у него было изъято», — сообщили нам правоохранители.

В то же время в соцсети распространяется информация о том, что одного из инструкторов стрелок вообще не знал и видел впервые.

По официальным данным пресс-секретаря полиции Черниговщины Натальи Слабеняк, сейчас идет следствие и выясняются все обстоятельства.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области во время учебной стрельбы произошла трагедия. Курсант выстрелил в двух военнослужащих.

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Также из собственных источников в Силах обороны ТСН.ua узнал, что подозреваемым является мобилизованный 1999 года рождения.