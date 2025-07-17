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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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Даже не убегал: новые подробности двойного расстрела на черниговском полигоне

Подозреваемый после того, как расстрелял двух инструкторов на полигоне, никуда не убегал.

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Фото автора: Игорь Серов Игорь Серов
Мобилизованный на полигоне убил двух военных. Фото иллюстративное

Мобилизованный на полигоне убил двух военных / Фото иллюстративное

Мобилизованный мужчина, который вчера расстрелял двух инструкторов на военном полигоне в Черниговской области, даже не убегал после содеянного.

Об этом обстоятельстве ТСН.ua рассказали информированные высокопоставленные источники в правоохранительных органах.

Кроме того, по обновленной информации силовиков, третий инструктор все же получил ранение, но остался жив благодаря тому, что его спас бронежилет.

«Подозреваемый не убегал, огнестрельное оружие у него было изъято», — сообщили нам правоохранители.

В то же время в соцсети распространяется информация о том, что одного из инструкторов стрелок вообще не знал и видел впервые.

По официальным данным пресс-секретаря полиции Черниговщины Натальи Слабеняк, сейчас идет следствие и выясняются все обстоятельства.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области во время учебной стрельбы произошла трагедия. Курсант выстрелил в двух военнослужащих.

Также из собственных источников в Силах обороны ТСН.ua узнал, что подозреваемым является мобилизованный 1999 года рождения.

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