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Даже не убегал: новые подробности двойного расстрела на черниговском полигоне
Подозреваемый после того, как расстрелял двух инструкторов на полигоне, никуда не убегал.
Мобилизованный мужчина, который вчера расстрелял двух инструкторов на военном полигоне в Черниговской области, даже не убегал после содеянного.
Об этом обстоятельстве ТСН.ua рассказали информированные высокопоставленные источники в правоохранительных органах.
Кроме того, по обновленной информации силовиков, третий инструктор все же получил ранение, но остался жив благодаря тому, что его спас бронежилет.
«Подозреваемый не убегал, огнестрельное оружие у него было изъято», — сообщили нам правоохранители.
В то же время в соцсети распространяется информация о том, что одного из инструкторов стрелок вообще не знал и видел впервые.
По официальным данным пресс-секретаря полиции Черниговщины Натальи Слабеняк, сейчас идет следствие и выясняются все обстоятельства.
Ранее сообщалось, что в Черниговской области во время учебной стрельбы произошла трагедия. Курсант выстрелил в двух военнослужащих.
Также из собственных источников в Силах обороны ТСН.ua узнал, что подозреваемым является мобилизованный 1999 года рождения.