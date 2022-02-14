"Даже стойкие люди начали нервничать": Арахамия рассказал о совещании в Офисе президента

"Даже стойкие люди начали нервничать": Арахамия рассказал о совещании в Офисе президента

Глава фракции "Слуга народа" призвал всех украинцев сохранять спокойствие и не паниковать.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что в Офисе президента состоялось совещание монобольшинства.

Об этом Арахамия рассказал 14 февраля в прямом эфире совместного марафона ток-шоу "Право на власть" и программы "Твой вечер".

Глава фракции призвал всех украинцев сохранять спокойствие и не паниковать. Арахамия отметил, что на совещании с СНБО депутаты сначала получили доступ к государственной тайне.

"Я очень оптимистично вышел из Офиса президента. Перед этим у нас вместе было совещание в СНБО, где мы все — депутаты, которые до этого не имели доступа к государственной тайне, — сначала получили доступ к государственной тайне, чтобы представители всех разведок, которые в нас есть, Министерства обороны, Генерального штаба, Службы безопасности Украины докладывали состояние для того, чтобы лидеры фракций поняли и могли передать своим депутатам. Вы же видите, что паническая атака приходит волнами. Когда с самолетами началось (очевидно, Арахамия подразумевает массовый побег олигархов и бизнесменов из Украины чартерными авиарейсами - Ред.), это был наибольший сигнал. Ведь даже стойкие люди начали действительно нервничать и делать какие-то шаги, которых до этого от них не ожидали", — сказал Арахамия.

Напомним, что "Право на владу" и "Твій вечір" начали общий марафон: онлайн-трансляция.