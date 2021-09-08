Даже в оптику видят те же вражеские укрепления: история донецкой семьи, в которой против оккупантов воевали все

Даже в оптику видят те же вражеские укрепления: история донецкой семьи, в которой против оккупантов воевали все

Двое братьев воюют рядом, но ни разу так и не встретились.

Они защищают свой дом в буквальном смысле этого выражения. Обычная семьи из Донецкой области, в которой за родину, против московской орды, воевали абсолютно все. Двое братьев служат в разных подразделениях, держат фронт на соседних участках. Даже в оптику, бойцы видят — те же вражеские укрепления. Вот только встретиться брату с братом, все никак не удается.

Об обычных людях, которые защищают украинцев от кремлевских убийц, 8 сентября говорится в "Спецкоре" на "2+2".

Это очень донецкая история, потому что произошла в донецких окопах и с донецкими людьми. Ее герои — морской пехотинец Саша Сауленко и его старший брат — горный штурмовик Андрей Сауленко.

Они выросли под Мариуполем. Там и сейчас живут их родители. Братья воюют рядом и видят одних и тех же противников напротив. Но ни разу так и не встретились

Андрея ждут жена Лариса и двое его дочек, Сашу — жена Катя и двое сыновей — Илюша и Герман. Но каждое утро в 6 двое мужчин должны обязательно отчитаться родителям, что все хорошо.

Историю этой семьи уже рассказывали в ТСН — как вместе приняли решение — придет оккупант в родное село — сожгут дом. Как первым пошел в армию отец, через некоторое время у него обнаружили опухоль, удалили почку и списали из армии. Но Николай вернулся — в ряды добровольцев. Затем к нему присоединилась и его жена Любовь. Теперь вместе ждут с войны сыновей.

Пока Саша и Андрей выполняли свою работу на фронте на соседних позициях — потому что именно там каждый из них сейчас нужнее — их мама в Киеве получила награду от православной церкви.

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