Даже война не помешала: во Львове 10 медиков из США взялись оперировать украинских детей

Во Львов прибыли медики из Соединенных Штатов, которые консультируют и оперируют детей с нарушениями на лице и другими патологиями. Это команда из десяти врачей – челюстно-лицевых и пластических хирургов, урологов, дерматологов, офтальмологов. Чтобы попасть к ним на прием, в детскую больницу "Охматдет" съехались более сотни детей с родителями, говорится в ТСН.

Американский врач осмотрел трехлетнего Дмитрика, у которого врожденный порок ушей. “Ребенок родился с тугоухостью и отсутствием ушных раковин. Слух не 100%, но хорошо, что есть”, – говорит мама.

Женщина рассказывает, что оперировать малыша или нет, консультировалась с украинскими медиками, которые советовали подождать несколько лет. Медики из США выводы коллег подтверждают. "До шести лет не будем оперировать, а тогда, когда мальчик подрастет", — говорят американские медики.

"Нужно, чтобы лучше развились реберные хрящи, которые можно будет потом забрать, чтобы реконструировать ушную ракушку", — объясняют украинские коллеги.

К медикам выстроилась огромная очередь из детей и родителей, приехавших из разных уголков Украины. О приезде зарубежных медиков узнали из соцсетей. В общей сложности медики из США за один день проконсультировали более сотни пациентов, а затем должны провести неотложные операции. Все это бесплатно. “Я приехал, потому что я украинец, я буду плакать сейчас, но я люблю Украину, это моя Родина. Мы заплатили сами, чтобы приехать. Очень стоит показать вам, что мы вас любим”, — говорит Виктор, врач-дерматолог из США, который свободно говорит по-украински, потому что родители когда-то жили здесь.

В общей сложности во Львов из Соединенных Штатов приехала команда из десяти врачей. Для кого-то из них – это уже третья медицинская миссия в Украине. Зарубежные специалисты не только оперируют детей, но и делятся опытом с нашими врачами. “Урология, нейрохирургия, пластическая хирургия, офтальмология, дерматология. Учитывая, что война в стране, учитывая период “коведу", не было возможности врачам ездить осваивать новые методики”, — говорит медицинский директор львовской больницы "Охматдет" Богдан Малеваный.

В течение недели вместе с украинскими коллегами американские хирурги будут ежедневно оперировать до пяти пациентов. Для передачи опыта операции будут специально транслировать для врачей в отдельном зале больницы.

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