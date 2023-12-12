Даже выражение лица изменилось: Зеленский жестко отреагировал на вопросы журналистки

Вопросы журналистки вызвали неоднозначную реакцию президента Украины, а Зеленский рассказал, что думает делать с США и в каких он сейчас отношениях с Папой Римским.

Об этом подробнее говорится в эксклюзиве Виктории Гнатюк TSN.UA.

Зеленский остро ответил на вопрос о так называемых компромиссах с Путиным.

"Вы говорите о компромиссе. Прежде всего ему не нужен мир. Украина хочет восстановить свою целостность и этим восстановить мир. У нас есть оккупированные территории, есть оккупированные люди. Мы что, должны бросить их, забыть?", — говорит глава государства.

После Зеленский в очередной раз разнес Путина, а еще назвал его лжецом и убийцей. Здесь с президентом не поспоришь.

Чем особый визит в Аргентину

К слову, эта пресс-конференция состоялась 10 декабря во время визита Владимира Зеленского в Аргентину в честь инаугурации новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея. Он также встретился с президентами Эквадора, Уругвая и Парагвая. Это был первый визит президента Украины в регион с 2011 года. Так что журналисты не упустили возможность спросить Зеленского, чего он ожидает от Аргентины.

Когда отношения сошли на нет

Для Украины поддержка Аргентины сейчас не менее важна, чем другие. Так сложилось, что еще в 2000-х годах у наших стран было немало общих проектов, однако сотрудничество и торговля с регионом резко упали, в частности, из-за экономического кризиса 2008 года и впоследствии на все это наложилась еще и война на Донбассе. Украинские дипломаты после 2014 года столкнулись в Аргентине со всей силой российской пропаганды и наследием антиамериканских настроений, автоматически переносившихся на отношение к Украине.

Как выборы в Аргентине помогут Украине?

Нынешние изменения во власти Аргентины называют для Украины настоящим подарком, ведь большинство латиноамериканских лидеров избегают говорить нечто большее, чем формальная поддержка целостности Украины, и есть страны, лидеры которых являются откровенными симпатиками России. Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей с самого начала вторжения поддерживал Украину и подтвердил свою поддержку после выборов.

Это важно, учитывая, что лидеры, к которым Милей близок по взглядам – Дональд Трамп, экс-президент Бразилии Жаир Болсонару и лидер Венгрии Виктор Орбан, являются политиками, которые выступают за диалог с Россией и не готовы ссориться с Москвой ради поддержки Украины. Соответственно, ни с одним выше перечисленным пророссийским политиком отношения у Киева не сложились.

Зеленский встретился с Орбаном?

Кстати, несколькими словами Зеленский опрокинулся с Орбаном, который тоже прибыл на инаугурацию. О чем говорили — можно только догадываться, но не исключено, что теперь Орбан возьмется капать на мозги Милея, чтобы оставил свои намерения помогать Украине. Впрочем, надеемся, что тот разве пойдет лесом.

Какие отношения у Зеленского с Франциском?

По случаю журналисты спросили и еще кое-что, какие сейчас отношения Зеленского и Папы Римского, потому что, если коротко, то позиции Киева и Ватикана — разные, потому что Папа Римский стремится к миру через переговоры. Диалог для Франциска начинается с предложения перемирия хотя бы от одной из сторон конфликта, чтобы дальше искать развязки по дипломатическому пути.

По мнению Папы Римского, все войны несправедливы. А вот президент Зеленский давно говорит четко и неизменно: победить Россию нужно раз и навсегда, как на военном фронте, так и на политическом, и только разгромив Москву, можно надеяться на мир. К слову, реакция на этот вопрос тоже была неоднозначна.

Экстренный вылет в США

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Кроме этого, в Офисе президента были надежды, что кроме визита в Аргентину, Зеленский сможет посетить другие страны Южной Америки – Бразилию, об этом еще в октябре говорил Дмитрий Кулеба, и в знак солидарности — Гайану, которая сейчас страдает от угроз аннексии ее территорий с стороны, угадайте кого, верно, пророссийского правительства Венесуэлы.

Однако уже 11 декабря Зеленский срочно отправился в США по приглашению Джо Байдена, там до сих пор идет дипломатическая битва за поддержку Украины.

Времени критически мало

В США Зеленский уже провел первые встречи, в том числе с представителями аналитических центров. Там говорили о том, как сохранить американскую поддержку Украины и внимание нашего государства в условиях других глобальных вызовов. Но чтобы успеть проголосовать за помощь Украине у Конгресса, остается катастрофически мало времени — 1 неделя. И Зеленский, очевидно, попытается придать этому процессу положительный импульс.

Накануне, 11 декабря, Зеленский выступил и в Национальном университете обороны США. Президента Украины встречали аплодисментами, впоследствии аплодировали ему стоя.