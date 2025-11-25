Даже забрала диван: чем закончился скандал с укрытием «для избранных» в Киеве

В Киеве пенсионерка не пускала в комнату укрытия женщину с маленьким ребенком во время ракетной атаки / © ТСН

Стали известны новые подробности инцидента, произошедшего сегодня ночью в Киеве в одном из укрытий Подольского района по улице Ивана Выговского, 20А во время массированной трагической российской атаки на столицу.

Как известно, в соцсетях появилось видео, на котором было снято, как 69-летняя жительница соседнего дома, находясь в укрытии, стала у двери и не пускала в одну из комнат женщину, которая прибежала туда вместе с маленьким ребенком в поисках безопасного места во время ракетной атаки на столицу. Пенсионерка мотивировала свои действия тем, что это помещение отдельные жильцы обустроили для себя, а прибежавшую с плачущим и испуганным ребенком женщину послала «к чертовой матери».

Следствием этого стало то, что женщина, которой ограничили доступ, вызвала полицию, на место конфликта приехали патрульные Киева и предотвратили эскалацию конфликта.

Кроме того, отдел коммуникаций столичной полиции об этой ситуации сообщил следующее: «Правоохранители установили, что доступ в помещение ограничивала 69-летняя местная жительница, которая вместе с другими жителями самовольно обустроила одну из комнат мебелью для собственного комфорта. В то же время все остальные помещения укрытия были в свободном доступе для пользования».

Полицейские Киева также заявили, что они провели профилактическую беседу с жителями дома и подчеркнули, что все помещения защитного сооружения должны быть в свободном доступе и не могут быть ограничены ни при каких обстоятельствах.

«Кроме того, пенсионерка, бестактно общавшаяся с киевлянкой, привлечена к административной ответственности по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство)», — уточнили в отделе коммуникаций ГУНП в Киеве.

ТСН.ua разыскал и пообщался с женщиной, которая спасалась от ракет с ребенком, но в ответ услышала послание идти к «чертовой матери».

Ее зовут Александра, она работает учительницей, часто ответственно относится к сигналам воздушной тревоги и, соответственно, идет с семьей в укрытие.

«Мы давно ходим в укрытие и наблюдаем, что есть закрывающиеся комнаты «для избранных». Это не норма, противоречит законодательству», — говорит Александра.

И продолжает: «Кроме того, те лица закрывают на ключ туалет. И сегодня, и во время прошлых атак есть люди, спящие в коридоре с детьми в то время, когда другие спят в лаунж-комнатах по 3-4 человека. На самом деле комната может вместить 15-20 человек. Таких комнат заняли три. Мотивируют это тем, что обустроили за свой счет. Это не правда, по этому укрытию был тендер. То есть, эти люди закрывают комнаты и прекрасно себя чувствуют. Сегодня так случилось, что я увидела, как эта женщина по имени Татьяна открыла дверь и впустила своих подопечных. Я попросила ее впустить и меня с ребенком, потому как в коридоре было холодно. Она отказала, после чего я вынуждена была выходить на улицу, чтобы вызвать полицию — в укрытии не было связи. В то время еще не было отбоя тревоги».

По словам Александры, полицейские приехали очень быстро и сообщили пенсионерке, что ее поведение недопустимо.

«Следствием стало то, что женщина согласилась открывать двери для всех и все имеют право туда зайти. Но при этом она добавила, что, мол, я буду сидеть на ее диване? Я не претендую на ее диван, у меня есть термоковрик. После этого она со своим мужем унесла все свое имущество оттуда. Сказала, что не хочет слышать, как плачут чужие дети. Думаю, что у нее есть свои дети, внуки. Например, когда я иду в укрытие, то на всякий случай беру вещи и перекус не только для своего ребенка, но и какого-нибудь другого. Думаю, что какая-то мама может быть в стрессе и не успеть чего-то взять. Ребёнок может быть и без носков, и без штанов… Надо быть человечными», — говорит Александра.

Резюмируя, она добавила, что во время полномасштабного вторжения была в разных укрытиях, но с таким поведением сталкивается впервые.

«Не так страшны чужие вши, как свои гниды — есть такая пословица. Это произвол, он безнаказан. Мой ребенок плакал, а женщина стояла и кричала. Угрожала разбить мой телефон и ударить меня. Что касается написания заявления в полицию — я об этом еще не думала, была тяжелая ночь, я не спала…», — сказала Александра.

Не пускали в укрытие во время атаки в разных районах Киева

В свою очередь, в КГГА в комментарии для ТСН.ua сообщили, что за минувшую ночь получили от граждан шесть заявлений о недопуске к укрытиям в разных районах столицы.

В Департаменте муниципальной безопасности КГГА говорят, что будут разбираться в случае недопуска людей в укрытие в Подольском районе. Там добавляют, что таких жалоб от киевлян поступило несколько из разных районов города.

«За минувшую ночь мы получили шесть заявлений от граждан о том, что их не пустили в укрытия в разных районах Киева. Будем с этим разбираться по каждому случаю и соответственно реагировать», — сообщили ТСН.ua в КГГА.

Недопуск в укрытие может расцениваться как оставление в опасности

В то же время адвокаты говорят, что недопуск в укрытие можно расценивать как оставление в опасности, а за это предусмотрена уголовная ответственность.

«По моему мнению, есть признаки уголовного преступления. Речь идет о статье 135 Уголовного кодекса Украины «Оставление в опасности». Если это укрытие является зарегистрированным укрытием, то к нему доступ должен быть беспрепятственным. Если есть преднамеренные преграды в доступе, то это очевидное оставление в опасности. Если следствием станет травмирование или что-то другое, ответственность может быть серьезной», — высказывает свое видение ситуации адвокат Сергей Старенький.

В ночь на 25 ноября российская армия нанесла ракетные и дроновые удары по Киеву. В результате атаки погибли семь человек, 20 пострадали. Зафиксированы повреждения жилых домов, пожары и значительные разрушения.