ДБР обнаружило дома у руководителя региональной таможни драгоценности и 200 тысяч долларов наличными

ДБР обнаружило дома у руководителя региональной таможни драгоценности и 200 тысяч долларов наличными

ДБР заинтересовалось им из-за вымогательства таможенниками взяток у экспортера меда.

200 тысяч долларов, золотые коллекционные монеты, драгоценные часы и ювелирные украшения – все это нашли во время обыска дома у руководителя одной из региональных таможен.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

ДБР заинтересовалось им из-за вымогательства таможенниками взяток у экспортера меда. Сначала задержали посредника, когда тот получал от предпринимателя очередной транш — две с половиной тысячи долларов. А потом уже пошли обыскивать квартиру руководителя таможни. В настоящее время следователи готовят подозрение.

«По оперативным данным, такса составляла 200 долларов за растаможку одного автомобиля с медом. За деньги таможенники обещали не создавать искусственные препятствия при оформлении и не инициировать лабораторные исследования продукции», — отмечают в бюро.

При обыске у руководителя таможни обнаружили 200 тысяч долларов и драгоценности | Новости Украины

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