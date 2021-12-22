"Дебилы, бл*": копы показали, как депутат с бранью и оскорблениями оправдывал своего водителя-нарушителя

Фракция "Слуга народа" принесла извинения копам и осудила действия депутата.

Полиция выложила в Сеть кадры, на которых избранник от партии "Слуга народа" Николай Галушко бросается на копов, что остановили его водителя. Инцидент произошел еще год назад, почему именно сейчас правоохранители решили огласить его — не объясняют.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Итак, 18 декабря 2020 года в 4 утра патрульные остановили авто, которое возит нардепа Николая Галушко за пересечение двойной полосы. Самого депутата в авто не было, он приехал позже, на помощь водителю и набросился на копов.

Отметим, что Николай Галушко выпускник Национальной Академии внутренних дел и член парламентского комитета по правоохранительной деятельности.

« Иди сюда и слушай меня, я не понял, бл**. Я, бл*, су**, вам выбиваю и финансы, и все остальное, а вы мне, бл*, рассказываете как мне делать? Это автомобиль народного депутата Украины – как ты можешь его осматривать? Ну, ты дебил, ну что я могу тебе сказать?», — звучит на видео.

Полиция выложила в Сеть видео, на котором нардеп Николай Галушко бросается на копов | Новости Украины

После появления видео спикер фракции "Слуга народа" Юлии Палийчук обнародовала заявление от фракции, где речь идет об осуждении действий народного депутата. "Фракция считает его поведение в общении с полицейскими неприемлемым для любого гражданина. Тем более – для члена парламента. Наша фракция приносит извинения работникам полиции и всем, кого могла оскорбить эта ситуация", — отмечается в заявлении.

Она уточнила, что сам депутат знал о существовании этого видео, потому что оно было предметом шантажа со стороны тогдашнего руководителя МВД, который угрожал обнародовать его в случае отказа депутата поддерживать в парламенте его инициативы. "По словам депутата, появление этого видео в публичном пространстве связано с его позицией во время голосования за отставку руководителя МВД, которое состоялось 15 июля. А появилось оно именно сейчас, потому что дата записи с камеры в прошлом году совпадает с нынешним периодом года. Тем не менее, этот факт не оправдывает Николая Галушка и его поступок, хотя и вызывает много вопросов к правомерности действий предыдущего руководства МВД. Такое поведение депутата является неприемлемым и станет предметом рассмотрения этического комитета партии, который определит меру наказания для него", – добавляет Палийчук.

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