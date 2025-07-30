Дедлайн для Путина: что известно о последних заявлениях Трампа и реакция на это Зеленского

Трамп объявил Путину новый дедлайн по войне в Украине / © ТСН.ua

Реклама

Президент США заявил, что у российского руководителя есть 10 дней, чтобы прекратить огонь. После чего Штаты введут пошлины против тех, кто торгует с Россией. Если брать за точку отсчета вторник, когда это заявление прозвучало, «день Х» для Путина должен наступить 8 августа.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН в США Ольги Кошеленко.

По дороге домой из Соединенного королевства президент США Дональд Трамп на борту самолета беседовал с журналистами. Буквально накануне он объявил, что сокращает срок, который дал России на прекращение огня — с 50 до 10-12 дней.

Реклама

«10 дней, начиная с сегодняшнего дня. У вас эксклюзив. И потом мы введем пошлины и прочее. Я не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что он очевидно хочет, видимо, чтобы война продолжалась. Но мы собираемся ввести пошлины и другие меры. Это может повлиять на них, может нет. Но может и повлиять», — сказал Трамп.

10 день нового дедлайна для Путина истечет 7 августа. Поэтому, по логике, уже 8 августа обещанные Трампом пошлины и другие меры должны были бы вступить в силу. Впрочем, президент США уже не раз проводил перед Путиным «красные линии», которые потом сам и переступал.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторничном обращении привел примеры новых российских ударов по гражданским украинским объектам. И отреагировал на еще понедельничное заявление Трампа.

«Только вчера было очень нужное заявление президента Соединенных штатов Америки Трампа. Много поддержки в мире. Но все равно обстрелы и даже показательные убийства россиянами наших людей продолжаются. Каждый такой российский удар и российское хамство в ответ на требования мира закончить войну — все это только подтверждает, что давление нужно. Больше санкций нужно против России, стабильная поддержка Украины и нашей защиты жизни, скоординированная дипломатия ради мира», — сказал Зеленский.

Реклама

Путин еще с 14 июля, когда Трамп выдвинул ему 50-дневный ультиматум, не комментировал слова американского коллеги. Его представитель Песков накануне скромно отметил — приняли к сведению. А вот бывший российский президент Медведев воинственно предупредил Трампа в сети Х, что его «заявления недопустимы и ведут к войне с Россией».

Если президент Трамп действительно решится ввести пошлины против торговых партнеров России, это коснется прежде всего Китая, Индии и Бразилии. В сенате зарегистрирован соответствующий законопроект. Впрочем, наложить любые санкции на российскую экономику президент США способен и самостоятельно, без поддержки Конгресса.

▶На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 08:00 новости 30 июля. Новый удар по полигону! ЕС угрожает сокращением помощи! Дедлайн Трампа!