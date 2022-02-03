"Дедовщина" и доведение до самоубийства: на Банковой митингуют родные срочников, погибших на службе

"Дедовщина" и доведение до самоубийства: на Банковой митингуют родные срочников, погибших на службе

Семьи требуют честных расследований.

Родители погибших срочников и солдат под Офисом президента Украины. Утром на Банковой собрались родные ребят, погибших во время несения службы при неясных обстоятельствах, в том числе и тех, кого официальное следствие пытается признать самоубийцами.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Собраться на митинг в столице эти люди решили после расстрела в части Нацгвардии неделю назад. В Днепре срочник Артемий Рябчук на заводе «Южмаш» открыл огонь по сослуживцам, а затем застрелил и гражданскую женщину. Пять человек погибли, еще пять получили ранения.

Нынешние митингующие не исключают, что к такому поступку срочника могли побудить командиры или другие военнослужащие. Убеждены, что их детей в частях либо довели до суицидов, либо убили. Расследование по этим делам надлежащим способом не ведут, а командиры пытаются доказать, что все погибшие бойцы были слабодухими и совершили самоубийства.

«Я хочу добиться того, чтобы законодательно утвердили персональную ответственность командиров, следователей и прокуроров за ненадлежащее недорасследование», – говорит отец погибшего бойца Николай Контарев.

Родители погибших срочников и солдат митингуют под Офисом президента

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