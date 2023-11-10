"Деду 75 лет и он впервые заплакал": история жителя Херсона, который освобождал родной город из оккупации

Боец Олег под псевдонимом "Арчи" год назад освобождал родную Херсонщину и в городе встретился с бабушкой, которая все это время жила в оккупации. После этого бабушка осталась в родном обстрелянном городе, а внук продолжил воевать в Донецкой области. Но в канун годовщины освобождения Херсона смог приехать домой.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Натальи Нагорной.

Как внук во время освобождения Херсона встретился с родными: воспоминания

Через год после освобождения Херсонщины боец Олег возвращается домой и снова обнимается со своей бабушкой. Лидия вспоминает, что год назад думала, что здесь оккупанты, но когда увидела внука - расплакалась от радости, потому что не могла поверить в то, что их освободили.

"Дед вышел погулять с собакой. Приходит - только за ворота вышел и вернулся. Я думаю, чего это он вернулся. А он говорит, что Херсон освободили, а я говорю, ты что, дурак? И плачет. Никогда не плакал. Деду 75 лет. А он плачет. Говорю: не может быть. А потом слышу, что сигналят сигналят машины. Как вышла - люди стоят, пацаны бегут и поздравляют", - вспоминает Лидия.

Встреча воина и его бабушки

Дома боец "Арчи" – просто Олег. Видео, которое так растрогало пользователей соцсетей, сняли его собратья – вместе они были на задании и он попросил проехать по улице и мимо дома его родных.

"Я очень хотел зайти домой и увидеть это все. Потому что будучи в оккупации, потом принимая участие в этих всех боевых действиях, мне не верилось, что это может быть. Не было связи. Только в центре города ты можешь позвонить. И я не мог набрать ни бабушку, ни деда и сказать, чтобы они вышли на секунду. И я вижу открытую калитку", — вспоминает Олег.

Олег уехал из оккупации и присоединился к ВСУ

Мать Олега Марина Анатольевна в то время была в Киеве – в эвакуации. Рассказывает – это видео было отчетом для нее. Марина говорит, что тогда ей показалось, что отчет короткий, потому что не увидела на нем дедушку и собаку Лилу. Только потом поняли: эти кадры – уже история.

Позже "Арчи" заезжал с собратьями к бабушке еще раз – здесь всегда и всех встречают с чаем и накрытым столом.

Мама "Арчи" после освобождения Херсона сразу вернулась домой и, несмотря на постоянные обстрелы, остается здесь. Они ждут "Арчи". Он воюет уже полтора года. Привык к выстрелам и обстрелам.

Олег и его бабушка

"Первую неделю в оккупации я понимал, что я буду воевать, но не понимал, как мне уехать", — вспоминает Олег.

Выехать из оккупированного Херсона они смогли только через три месяца. Пока Арчи оставался, помогал местным. А потом отвез маму с младшими братом и сестрой в Киев и ушел в военкомат. Через месяц он попал на учебу в Великобританию и прошел курс штурмовой пехоты.

"Приехал обратно в Украину и во Львовской области я прошел курсы на командира пушки", — говорит Олег.

Спасатель по образованию нашел себя на войне. Олег говорит, что он радуется, когда освобождает Украину. Сейчас боец говорит, что начал лучше говорить по-украински и после войны хочет вернуться домой и восстанавливать родной регион.

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Напомним, год назад, в ноябре 2022 года, ВСУ освободили правый берег Херсонской области и Херсон.

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