Дедушка с курицей «взорвал» Сеть: что известно о мужчине, который спасся от обстрелов

Пенсионер, бежавший из-под обстрелов с курицей, рассказал о себе. / © ТСН

Стали известны подробности незаурядной истории, которая на днях произошла с 89-летним пенсионером Константином Алексеевичем, который самостоятельно эвакуировался с курицей из зоны боевых действий. Как известно, этот случай получил большую огласку из-за того, что этот мужчина не оставил в беде свою домашнюю любимицу, быстро сел в автомобиль и выехал в безопасное место на Харьковщине.

Детали в комментарии для ТСН.ua рассказали непосредственно этот мужчина, его пасынок и специалист гуманитарной миссии «Пролиска» Татьяна Колода.

«Этот дедушка приехал к нам, когда была моя смена, я как раз дежурила. Он проживал в селе Ганнивка (Добропольская община Донецкой области). Он приехал своими силами, сам управлял автомобилем, рядом была курица. Его всего трясло, мы его отогрели, напоили чаем. Когда мы увидели курицу, то первой мыслью было то, что, возможно, ему нечего есть. Задали ему вопрос о курице, а он ответил, что это его подруга. Рассказал, что ей пять лет, добавил, что два года переживал с ней все обстрелы. Рассказал, что делил с ней в машине во время поездки сухари. Мои коллеги рассказали, что он с ней общается — что-то рассказывает ей, а она по-своему что-то квохчет в ответ. Я видела многое, но этот дедушка запомнился больше всего. 24 года он работал в шахте», — рассказала нам Татьяна Колода.

Она добавила, что гуманитарная миссия помогла мужчине с оформлением необходимых документов и услуг, необходимых для зачисления денежной помощи, а психолог связал этого мужчину с его пасынком.

Константин Алексеевич со своей курицей. Фото: Facebook-страница гуманитарной миссии «Пролиска»

Как выяснил ТСН.ua, сейчас Константин Алексеевич нашел уют у пасынка в Кировоградской области.

«Это мой отчим, я забрал его вместе с курицей к себе на Кировоградщину», — сообщил нам пасынок пенсионера Сергей Кухаренко.

«Сейчас оформляем необходимые документы. Мы тоже ВПЛ. После начала полномасштабного вторжения мы предложили ему ехать к нам, но тогда он отказался, сказал, что хочет быть дома. Затем произошло два случая, после которых он решился. Сначала был прилет в один соседский дом, потом в другой. Он рассказал нам, что сел в машину и поехал туда, куда смотрел. Дорога вывела в Лозовую. Он с собой вывез и собаку, но собака потерялась — выбежала из машины, после чего найти ее не удалось. Его курица рядом с нами сидит в коробке», — говорит Сергей.

Непосредственно сам Константин говорит, что дела у него уже неплохие.

«Слава Богу, я теперь неплохо живу. Курица живая. Ее никак не зовут. Просто курица. Два года я только с ней и жил. Буду у родственников до тех пор, пока не закончится война. 8 апреля мне будет 90 лет. Из своего дома едва унес ноги, там рядом все разбито. Мне помогла моя курица. Вокруг стреляли, но ее присутствие мне как-то помогло спастись. Не так грустно было с ней. Сейчас рядом со мной хорошие люди», — рассказал нам пенсионер.