"Деды" в окопы, а молодежь за границу: что не так с мобилизацией в Украине
Военный эксперт Игорь Романенко уверен, что мобилизацию нужно делать справедливой, а молодежь привлекать к работе на предприятиях ВПК.
Украинские власти разрешили брать на военную службу по контракту мужчинам от 60 лет. Это решение вызвало возмущение среди экспертов, считающих, что вместо мобилизации молодежи государство привлекает в армию «дедов».
Военный эксперт Игорь Романенко подверг критике это решение. Он считает, что это попытка властей оправдать свои ошибки, ведь молодежь в возрасте 18-22 лет не мобилизуют, а наоборот — разрешили уехать за границу.
Направить на военные заводы, а не за границу
Эксперт убежден, что вместо того, чтобы отпускать молодых и сильных мужчин за границу, их следовало привлечь к «трудовому фронту» на предприятиях военно-промышленного комплекса. Это позволило бы им приносить пользу государству, не рискуя жизнью на фронте.
«Во время Второй мировой войны в США и Великобритании молодежь привлекали на предприятиях ВПК. А у нас разрешили молодым и сильным ребятам просто уехать за границу. По-моему, это однозначно стратегическое ослабление государства, его безопасности и обороны», — отмечает генерал-лейтенант.
Романенко утверждает, что рекрутинг, о котором велось много разговоров, к сожалению, не работает на полную мощность — и, соответственно, необходимого набора новобранцев он не обеспечивает.
О важности принуждения в мобилизации
Военный эксперт добавляет, что польза в армии от мужчин, которым за 60 лет, конечно, есть. Они более дисциплинированны и ответственны.
«Думаю, что у нас в стране есть люди, которые пойдут в армию не принудительно, а по собственному желанию, такие ексть даже среди тех, кому более 60 лет. Только вот, как показывает мировой опыт, этого желания хватит максимум на полгода, потому что рядом постоянные смерти, ранения, инвалидность — желание исчезает. Именно поэтому я считаю, что процессами мобилизации должно разумно управлять государство, используя рычаги принуждения — мобилизовать всех в интересах большинства. А большинство у нас должно быть заинтересовано в том, чтобы защитить свой народ и отстоять государство. Это будет как раз увеличивать потенциал армии, а уже допущенные стратегические ошибки его уменьшают», — отмечает Игорь Романенко.
Как «слепить с деда» штурмовика
Эксперт отмечает, что распределение мобилизованных должно происходить справедливо. Если человеку за 50-60 лет, то штурмовика из него уже не «слепишь», как ни старайся. А вот молодые люди могут быть более эффективными на этих позициях. Но сейчас они попадают в армию только добровольно.
Игорь Романенко добавляет, что наша армия постоянно стареет. За годы войны она стала еще старше — средний возраст военных увеличился от 42 до 45 лет. Поэтому набор по контракту людей за 60 лет не даст значительных положительных результатов — у нас будут дополнительные люди в форме.
«Откровенно говоря мобилизация мужчин, которым за 60 лет даст армии немного дополнительного ресурса, но совсем немного. Сможем усилить этими людьми определенные звенья в армии. Но те, кто решил брать на контракт фактически „дедов“, пусть объяснит мне, как в штурмовых бригадах смогут воевать мужчины в 60 и более лет? Я охотно послушал бы их аргументы», — заявляет Игорь Романенко.
Три шага для решения проблем с мобилизацией
Эксперт отмечает, что нам нужно решить три стратегических шага, на которые наше руководство почему-то никак не решается на четвертый год войны.
«Первое — это полная и справедливая мобилизация. Второе — это переход экономики на военные рельсы. А это значит, что если вы не хотите мобилизовать молодежь для фронта, ее можно было привлечь к работе на предприятия ВПК, а не просто выпускать. Третье — изменение законодательства об усилении ответственности военных и гражданских в вопросах защиты государства», — заключает Игорь Романенко.