"Деды" в окопы, а молодежь за границу: что не так с мобилизацией в Украине

Военный эксперт объяснил, почему считает стратегической ошибкой разрешение на выезд молодежи за границу

Украинские власти разрешили брать на военную службу по контракту мужчинам от 60 лет. Это решение вызвало возмущение среди экспертов, считающих, что вместо мобилизации молодежи государство привлекает в армию «дедов».

Военный эксперт Игорь Романенко подверг критике это решение. Он считает, что это попытка властей оправдать свои ошибки, ведь молодежь в возрасте 18-22 лет не мобилизуют, а наоборот — разрешили уехать за границу.

Направить на военные заводы, а не за границу

Эксперт убежден, что вместо того, чтобы отпускать молодых и сильных мужчин за границу, их следовало привлечь к «трудовому фронту» на предприятиях военно-промышленного комплекса. Это позволило бы им приносить пользу государству, не рискуя жизнью на фронте.

«Во время Второй мировой войны в США и Великобритании молодежь привлекали на предприятиях ВПК. А у нас разрешили молодым и сильным ребятам просто уехать за границу. По-моему, это однозначно стратегическое ослабление государства, его безопасности и обороны», — отмечает генерал-лейтенант.

Романенко утверждает, что рекрутинг, о котором велось много разговоров, к сожалению, не работает на полную мощность — и, соответственно, необходимого набора новобранцев он не обеспечивает.

О важности принуждения в мобилизации

Военный эксперт добавляет, что польза в армии от мужчин, которым за 60 лет, конечно, есть. Они более дисциплинированны и ответственны.

«Думаю, что у нас в стране есть люди, которые пойдут в армию не принудительно, а по собственному желанию, такие ексть даже среди тех, кому более 60 лет. Только вот, как показывает мировой опыт, этого желания хватит максимум на полгода, потому что рядом постоянные смерти, ранения, инвалидность — желание исчезает. Именно поэтому я считаю, что процессами мобилизации должно разумно управлять государство, используя рычаги принуждения — мобилизовать всех в интересах большинства. А большинство у нас должно быть заинтересовано в том, чтобы защитить свой народ и отстоять государство. Это будет как раз увеличивать потенциал армии, а уже допущенные стратегические ошибки его уменьшают», — отмечает Игорь Романенко.

Как «слепить с деда» штурмовика

Эксперт отмечает, что распределение мобилизованных должно происходить справедливо. Если человеку за 50-60 лет, то штурмовика из него уже не «слепишь», как ни старайся. А вот молодые люди могут быть более эффективными на этих позициях. Но сейчас они попадают в армию только добровольно.

Игорь Романенко добавляет, что наша армия постоянно стареет. За годы войны она стала еще старше — средний возраст военных увеличился от 42 до 45 лет. Поэтому набор по контракту людей за 60 лет не даст значительных положительных результатов — у нас будут дополнительные люди в форме.

«Откровенно говоря мобилизация мужчин, которым за 60 лет даст армии немного дополнительного ресурса, но совсем немного. Сможем усилить этими людьми определенные звенья в армии. Но те, кто решил брать на контракт фактически „дедов“, пусть объяснит мне, как в штурмовых бригадах смогут воевать мужчины в 60 и более лет? Я охотно послушал бы их аргументы», — заявляет Игорь Романенко.

Три шага для решения проблем с мобилизацией

Эксперт отмечает, что нам нужно решить три стратегических шага, на которые наше руководство почему-то никак не решается на четвертый год войны.

«Первое — это полная и справедливая мобилизация. Второе — это переход экономики на военные рельсы. А это значит, что если вы не хотите мобилизовать молодежь для фронта, ее можно было привлечь к работе на предприятия ВПК, а не просто выпускать. Третье — изменение законодательства об усилении ответственности военных и гражданских в вопросах защиты государства», — заключает Игорь Романенко.