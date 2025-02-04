DeepSeek: что известно о китайском искусственном интеллекте и безопасно ли им пользоваться

Западные компании убеждены, что DeepSeek украли их технологии. Что об этом известно?

Панику в технологическом сегменте фондового рынка вызвал китайский искусственный интеллект DeepSeek. На фоне небывалого обвала акций западных техно-гигантов - ему угрожают исками за кражу. А в Италии - заблокировали из-за опасности утечки персональных данных. В Соединенных Штатах - конгрессменам и сотрудникам Пентагона запретили загружать чат-бот на служебные устройства.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Яны Слесарчук.

Искусственный интеллект DeepSeek - китайское ноу-хау, мало кто на Западе замечал. До последней недели. Но как только пользователи и специалисты поняли, с чем имеют дело - он попадает в топ бесплатных приложений сначала в американском сегменте, а затем и в мире.

На вид он мало чем отличается от западных аналогов и его разработчики утверждают: он намного дешевле.

"Они декларируют, что они сделали это за шесть миллионов долларов. Один процент если не меньше денег по сравнению с ChatGPT. Средства при использовании - тоже чуть ли не один процент и при том всем это все в Китае", - говорит Борис Дрожак, специалист по архитектуре искусственного интеллекта.

Вот, почему китайская новинка обрушивает не только акции западных компаний, но и японских и корейских технических гигантов.

"Рынок к такой новости оказался совершенно не готовым. Именно поэтому отреагировал паническими продажами. У компании Nvidia худшая динамика за всю историю ее существования", - говорит рыночный аналитик компании City Index Фиона Чинкотта.

Худшая динамика - это минус восемнадцать процентов стоимости акций. То есть за сутки стоимость капитализации компании, производящей самые мощные микрочипы планеты, снизилась на 600 миллиардов долларов. Такого в истории американского фондового рынка еще не было.

"Раньше все думали, что невозможно разработать такой хороший искусственный интеллект, если ты не большая корпорация. Но то, что мы увидели, меняет восприятие всей индустрии", - говорит глава отдела макроэкономики и искусственного интеллекта Института общественной политики Карстен Юнг.

Лян Вэньфэн - сорокалетний китаец, владелец стартапа, который придумал DeepSeek. Официальному Пекину нравится такой сногсшибательный успех китайского искусственного интеллекта. Может ли продукт государства с жесткой цензурой быть полностью открытым? Для примера берем чувствительный для китайских властей вопрос: является ли Тайвань независимым. Искусственный интеллект заявляет, что это "выходит за пределы его полномочий" и предлагает другую тему.

Ответ DeepSeek

Первой тревогу забила Австралия и поставила вопрос ребром: насколько безопасным для пользователей является китайский искусственный интеллект. Какой информацией мы делимся с ним, когда запрос за запросом вносим в него все новые и новые собственные данные

Вслед за DeepSeek - на днях собственный искусственный интеллект представляет еще одна китайская компания "Алибаба". Утверждая, ее продукт - еще лучше.

А пока на DeepSeek сетует лидер западного рынка искусственного интеллекта - компания OpenAI, которая создала ChatGPT. Там уверены: китайцы на самом деле пользовались уже существующей технологией, проще говоря - ее украли. Поэтому все их показатели занижены относительно реальной себестоимости.

"Они заявили, будто способны сделать свой продукт гораздо дешевле. Как? Используя то, что они у нас украли. Это возмутительно, с этим срочно надо разобраться", - говорит сенатор, номинированный Трампом на должность министра торговли, Говард Лютник.

DeepSeek обвиняют в воровстве технологий

Следовательно, Microsoft и OpenAI уже начинают совместное расследование, которое может обернуться для китайских компаний дальнейшими санкциями.

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