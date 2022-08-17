Дефицит бюджета будет огромным: эксперт рассказал, что срочно нужно делать в экономике

В следующем году бюджет Украины будет с дефицитом.

Украине для преодоления глубокого кризиса из-за войны войны с Россией следует срочно перезапускать экономику, возвращая людей домой и предоставляя соответствующее кредитование для стимулирования процессов.

Об этом в эфире телемарафона сообщил эксперт по экономическим и политическим вопросам Георгий Биркадзе.

"До конца года в Украине будет дефицит бюджета где-то 50 млрд долларов – это огромная сумма. У нас большое количество людей находится сегодня без работы. Нам нужно запустить экономику, чтобы люди устроились на работу. В отраслях, где нужно будет сократить количество рабочих, нужно пойти на этот шаг.Только таким образом мы вылезем из этой ямы, в которой страна оказалась сейчас.Я согласен с тем, что говорит министр Марченко (о том, что государственный бюджет на 2023 год будет жестким – ред.). 4 месяца мы столкнемся с серьезными проблемами, если мы не перезапустим экономику в другом формате, который нужен нашей стране сегодня", — сказал Биркадзе.

Он отметил, что заморожены ценные бумаги Пенсионных инфестфондов и торговых инвестфондов.

"Инвесторы, вложившие деньги в строительство, потратить их сейчас не могут. Финансы просто заблокированы. Срочно нужно эти процессы запускать. Также, если у нас запустится ситуация с продажей зерна, ежемесячно будет поступать 1 млрд долларов – для нас сегодня серьезные деньги. того, нужно восстанавливать экономику — мы говорили, что сейчас на это нужно $16-17 млрд. Нам нужно, чтобы люди начали работать — сейчас 35% людей без работы", — добавил эксперт.

По словам Биркадзе, есть два способа перезапуска экономики государства: либеральный или военный, когда отслеживаются каждые процессы.

"Я за комбинированный запуск экономики. Мы должны вернуть домой 3,5 млн человек. Более 200 предприятий разбомблены и не работают. Следовательно, нужно создавать рабочие места", — убежден он.

По мнению эксперта, помочь могут кредиты по минимальным процентным ставкам, которые украинцы будут брать, например, на восстановление жилья.

Напомним, что по расчетам правительства такая инициатива принесет госбюджету 2 млрд грн в месяц. Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект об отмене льготного налогообложения на горючее.

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