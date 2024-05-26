Дефицит электроэнергии: почему снова применяют графики отключений и повышают тарифы

Как все устроено с электричеством в наших домах? И почему летом используют графики отключений?

Слова "дефицит электроэнергии " мы слышим за последнюю неделю так же часто, как и "графики отключений". Хотя казалось бы: на улице лето. Электричества нужно меньше. Но почему это оказалось большей проблемой, чем в холода?

Как все устроено с электричеством в наших домах, смотрите в сюжете от журналистки ТСН.Недели Ирины Прокофьевой.

Но сначала объяснение для "чайников".

Об энергосистеме на примере чайника

Чтобы в наших домах бесперебойно был ток, включались телевизоры и стиральные машинки, работали лифты и поднималась вода на высокие этажи, существуют электростанции. Это огромные мощные объекты. Они генерируют электричество каждой секунды. Принцип работы у всех разный. Превратить топливо в ток. Для атомных – это уголь. То есть количество производимой энергии всегда должно быть равно количеству потребленной", – объясняет ведущая ТСН.

Вот, к примеру, электрочайник. Казалось бы, сколько он там "съедает" того электричества? На самом деле. два киловатт! И когда его где-то включают, нужно, чтобы кто-то эти два киловатт выработал. А если это не один чайник, а миллион ? Нужно уже две тысячи мегаватт. Два энергоблока.

Или такая электростанция, как Трипольская ТЭС.

"Представьте себе гиганта, который работает только на включенные чайники! Но и это еще не все. В тот момент, когда вы чайник выключили, нужно сразу снизить производство электричества. Иначе оборудование вот здесь, на станциях мгновенно физически сломается. Чтобы этого не произошло, энергетики постоянно следят за балансом. Сами же электростанции должны уметь очень быстро увеличивать, или уменьшать количество энергии, которая идет в сеть. Они дают много тока, но всегда на одном уровне. ветровые электростанции зависят от погоды и времени суток", – объясняет ведущая ТСН.

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Но есть маневровые мощности: тепловые и гидроэлектростанции. Если потребитель требует света, включаются именно они. И именно они этой весной явились объектами многочисленных прицельных атак россиян. Из — за этого Украина потеряла четверть своих мощностей. Это и есть дефицит. Теперь, когда потребитель требует, а системе дать нечего – мы снова начали жить по графикам света. Как надолго ли это с нами? Что будет с тарифами? И почему свет в квартире теперь зависит от плотности облаков за окном?

"Когда я переезжала в этот дом, наибольшим страхом для меня было: а как подниматься на 20 этаж, если не будет света?. Зима прошла, я выдохнула. Но зря. Теперь вверх хожу чуть ли не каждый день..." – говорит журналистка ТСН. Ирина Прокофьева.

Жилые кварталы погрузились в темноту, дребезжание генераторов заглушает дорожный трафик. Устойчивое дежавю зимы 22-23 лет зависло в воздухе. Однако сейчас почти лето. Потребление электроэнергии в разы меньше. Почему же снова графики отключений? И почему свет выключают даже ночью?

Чем россияне уничтожили Трипольскую ТЭС / Фото: ТСН.ua

Откуда свет берется в наших квартирах?

Когда вы идете на работу, в вашей квартире остается включено множество электроприборов: холодильник, бойлер, хоть и не работает, но все равно берет из сети, телевизор, духовка. Чтобы в сети был постоянно ток, работают атомные и солнечные электростанции. Когда вы возвращаетесь домой и начинаете включать все подряд: чайник, стиралку, плиту, электричество нужно больше. и тогда вдобавок к атомке включается так называемая маневровая генерация: тепло и гидроэлектростанции. Однако так было до весенней волны энерготеррора.

"Насколько все плохо я видела своими глазами. Сначала в Харькове, который по графикам живет уже больше двух месяцев, где не осталось собственной генерации и где ремонт энергосистемы останавливается из-за постоянных воздушных тревог и угрозы повторных атак", – говорится в сюжете журналистки ТСН. Недели Ирины Прокофьевой.

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Затем в других регионах, где до сих пор разбирают завалы и оценивают масштабы потерь.

"Оборудование действительно уничтожено и на 100% уничтожено означает, что оно осталось без генерации без отпуска электрической энергии и без пара для изготовления тепловой энергии и горячей воды для наших потребителей", — говорит Евгений Гаркавий, техдиректор ПАО "Центрэнерго".

В энергетическом холдинге ДТЭК заявили: они потеряли 80% своих ТЭС. Крупнейшие государственные Трипольская и Змиевская, которые давали свет Киевской, Житомирской, Черкасской и Харьковской выведены из строя.

В "Укргидроэнерго" отметили: россияне уничтожили две ГЭС. Это все в куче привело к катастрофической энергонехватке.

Электричество просто нечем производить. Но если с часами пик все понятно – почему электричество выключают ночью, когда потребление минимальное?

Свет напрямую зависит от погоды / Фото: Associated Press

Почему нет света ночью?

Свет в доме теперь напрямую зависит от погоды. Если ясно как вот сегодня и на небе нет ни одного облака – по полной работают солнечные электростанции. А в графиках мы можем увидеть меньше ограничений. Когда облачно – и электричества не хватает – срабатывают экстренные отключения. Когда же наступает ночь, солнечные батареи не дают ток. Но есть еще одна причина.

О пораженных ракетами ГЭС мы уже упоминали. Но есть еще один вид станций – гидроаккамулирующие.

По сути ГАЭС – это гигантские водяные аккамуляторы. Как правило, всю ночь они зарождаются. Съедают мегать электричества поднимая воду снизу в гигантское озеро на высоте. И все для того, чтобы в час пик сбросить ее на генераторы и дать свет когда его больше нужно.

Следовательно, исчезновение света ночью объясняется просто: солнечные станции не работают, а все имеющееся в системе электричество идет на закачку воды в ГЭС, чтобы утром было легче. Здесь мог бы нас спасти импорт, но он слишком дорог.

Все энергоэксперты сходятся в одном: россияне не оставили своих попыток положить нашу энергосистему. В прошлом году они били по трансформаторам, этого по электростанциям. В профильном министерстве говорят: сейчас должны отремонтировать все, что можем.

Будет ли легче летом? Эксперты уже говорят, что нет. Зимой будет еще труднее. Быстро восстановить утраченное почти невозможно. Так что экономия и графики — наша новая норма. А еще, вероятно, новые тарифы. Их планируют принять до конца мая. А эти отключения следует воспринимать как репетицию к зиме. Причем в очень удобных условиях.

Напомним, ранее авиационный эксперт Константин Криволап объяснял, что поражение российскими оккупантами Трипольской ТЭС может быть не связано с системой ПВО Patriot.

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