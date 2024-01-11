Дефицит мужчин из-за мобилизации: как изменился рынок труда Украины и какой шанс появился у женщин 45+

Широкомасштабная война, которая продолжается уже почти два года, постепенно меняет ситуацию на рынке труда Украины. Из-за мобилизации – мужчины становятся "дефицитом", а на мужские специальности работодатели уже активно ищут женщин.

В Одессе, например, городские власти начали поиск водителей для коммунальных автобусов среди женщин, потому что водителей мужчин не хватает, в Днепре не хватает мужчин на заводах, а в Киеве женщинам предлагают работу машинистками поездов метрополитена.

Какие еще профессии в ближайшее время будут нуждаться в женских руках и что вообще происходит на рынке труда во время войны, выяснял сайт ТСН.ua.

Ищут машинисток поездов метро

В Киеве машинистов и машинисток поездов метро ищут все три депо метрополитена. На сайте КГГА даже опубликовано соответствующее объявление.

В метрополитене говорят, что потребность в машинистах есть, потому что такие специалисты выходят на пенсию, а также продолжаются процессы по мобилизации, поэтому предприятие всегда готовит резерв из специалистов.

"Мы набираем слушателей в группу – это 30 человек, которые перед этим проходят отбор. Очень важно, чтобы у претендента было крепкое здоровье, потому что для зачисления нужно пройти медкомиссию. После обучения они по 10 человек попадают в три депо. Конечно, машинистов метрополитена сейчас не хватает. У нас есть работники, которые были мобилизованы и сейчас служат в ВСУ, К сожалению, несколько машинистов погибли на войне", — рассказали сайту ТСН.ua в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".

Киевский метрополитен ищет машинисток поездов метро/коллаж ТСН.ua

Следует отметить, что сейчас впервые на эту специальность приглашают как мужчин, так и женщин. Набор на курсы машинистов продолжается и пока не известно, есть ли женщины среди отобранных претендентов.

"Дело в том, что женщинам в Украине, еще с 2017 года официально разрешено работать машинистками поездов метро. Поэтому все, кто любит метро, могут попытаться овладеть этой специальностью – как мужчины, так и женщины. Нам пока не известно, есть ли в учебной группе женщины, но надеемся, что они будут", – рассказывают в метрополитене.

Не хватает водителей и слесарей

А вот в киевских маршрутках пока без изменений – работают водителями мужчины. Только на одном маршруте есть женщина-водитель, но она работает уже очень давно, потому что имеет собственный автобус.

В Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области отмечают, что из-за мобилизации сейчас в Киеве достаточно много вакансий водителей автобусов, слесарей, электриков, но женщины на такую работу пока не идут.

"Работа водителем маршрутки имеет свои особенности. Она значительно тяжелее для слабого пола, чем работа водителем троллейбуса или трамвая, где преимущественно трудятся женщины", — добавляют в Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области.

В Киеве много вакансий водителей маршруток и слесарей / Фото: УНИАН

Мужчин не хватает из-за мобилизации

По словам Татьяны Пашкиной, HR-эксперта, вполне логично, что пока в Украине продолжается достаточно активная мобилизация, многочисленные компании и предприятия будут страдать от нехватки мужчин.

Женщин ищут на должности охранников, водителей такси, водителей-экспедиторов, шлифовщиц по дереву. Раньше эти вакансии были чисто мужскими.

"Недостаток мужчин наблюдается в Одессе, Львове, Днепре.Всюду есть недостаток водителей, охранников, грузчиков, то есть представителей чисто мужских профессий. На многих производствах мужчин пытаются заменить женщинами, а для этого женщин нужно переучить и перестроить бизнес-процессы. Поэтому имеем то, что имеем. Если мэр Одессы хочет посадить за руль автобусов женщин, то так оно и будет, потому что другого варианта сейчас нет", — рассказывает сайту ТСН.ua Татьяна Пашкина, HR-эксперт.

Женщины по-прежнему работали

Она добавляет, что в целом лидерство по количеству вакансий на рынке труда, как ни странно, осталось почти неизменным за период с 2021 по 2023 год. А вот что будет в 2024 году, пока неизвестно, потому что в стране продолжается война, и мы имеем под боком бешеного соседа.

Также эксперт не видит ничего удивительного в том, что женщины занимают мужские вакансии.

"Я думаю, что у нас достаточно много мужских профессий, которые женщины уже овладели, причем сделали это еще до начала войны. Поэтому здесь ничего удивительного. Украинские женщины умеют все и идут, как говорится, в ногу с прогрессом. Кстати, первыми шахтерами и программистами были именно женщины. В начале это были очень кропотливые и малооплачиваемые профессии, но в конце концов, когда их заняли мужчины, оказалось, что они могут стоить больше денег", — добавляет Татьяна Пашкина.

Какая польза от замены мужчин женщинами

Эксперт считает, что замена женщинами мужских профессий может дать и положительные изменения, как для женщин по оплате их труда, так и для мужчин, которые уже на пенсии.

"Возможно, привлечение женщин к мужским профессиям даже уменьшит позорную разницу в заработной плате между мужчинами и женщинами в 18,6%, которая была в прошлом году. Женщинам у нас платят меньше. А вы посмотрите, кто у нас таскает рельсы, управляет трамваями и троллейбусами? Даже в Киеве — это женщины. А зарплату они почему-то получают меньшую. Поэтому, надеюсь, что, возможно, нехватка мужчин среднего возраста, привлечет интерес работодателей к мужчинам, которым сейчас 60 +. Они еще имеют достаточную физическую кондицию и готовы остаться на рынке труда. А также, надеюсь, что изменится отношение к женщинам в возрасте 45+, на которых работодатели почему-то не обращают внимание, как на трудовой резерв. Поэтому есть шанс на положительные изменения", — прогнозирует Татьяна Пашкина.

В некоторых профессиях женщинам будет сложно заменить мужчин / Фото: pixabay.com

Кого будет труднее подменить

По словам эксперта, мужские профессии, на которые всегда был спрос – это грузчики, кладовщики, водители погрузчиков, карщики. Их отчасти смогут заменить женщины.

"Что касается сферы строительства – трудно сказать. Возможно, будет увеличиваться потребность именно в специалистах по восстановительным и ремонтным работам в сфере строительства, потому что из-за ракетных ударов врага увеличивается количество поврежденных зданий. А вот строительство во время войны продолжается совсем не активно", — отмечает Татьяна. Пашкина.

Она добавляет, что есть большая потребность в аграриях – ищут: комбайнеров, трактористов, ветеринаров, агротехников.

"Именно эти специальности занимали мужчины. И как оно будет дальше — трудно сказать. Понимаете, есть профессии, где женщины могут немного подучиться, получить, например, водительские права и быстро приступить к работе. А такие профессии как ветеринар, архитектор, агрохимик, агроном – подменить труднее. Быстрых курсов для этого недостаточно, для этого нужно высшее образование", – объясняет эксперт.

В каких профессиях женщины смогут заменить мужчин/коллаж ТСН.ua

Женщинам должны платить больше

Что касается уровня средней зарплаты, то Татьяна Пашкина отмечает, что в 2022 году он был более или менее постоянным. А вот в 2023 году среднюю зарплату работодатели поднимали три-четыре раза. И согласно опросам планируют повышать ее и в 2024 году.

"Хотя некоторые работодатели могут не удержаться от соблазна платить женщинам меньше, только потому, что они женщины, мол, кормильцы у вас мужчины, а они сейчас воюют. Работодатели могут найти для этого по десятку причин, но эта глупая экономия может привести к тому, что не все женщины пожелают идти на мужские профессии, за женские деньги", — отмечает эксперт.

Об устойчивости рынка труда

Татьяна Пашкина отмечает, что украинскому рынку труда присуща невероятная живучесть – ни коронавирус, ни война в глобальном плане его не изменили.

Как были у нас очень востребованы продавцы, консультанты и менеджеры по продажам, а также представители производственных профессий, такими они и остались.

"Также востребованными остаются специалисты по логистике, маркетингу, банковской и финансовой сфере. Уменьшился лишь спрос на IT-специалистов, но все это остается в трендах, возможно, несколько со смещенными позициями, но в десятке или пятерке по популярности на ведущих сайтах по трудоустройству", — добавляет эксперт.

Рынок изменился географически

В Украине остается стабильным рынок кандидата, хотя и ощущается значительный дефицит кадров, потому что профессионалов не хватает.

"Украинский рынок труда изменился географически. На юге и востоке страны – ситуация совсем не такая гламурная, как была когда-то. Соответственно, количество вакансий и зарплата в Одессе не очень высокие. Также в этом плане провисают Днепр и Харьков по сравнению со Львовом. И мы все прекрасно понимаем почему. Даже то, что в результате войны на запад страны переехали предприятия и люди, это никак не отменяет того факта, что конкуренция по специалистам очень безумная", — добавляет Татьяна Пашкина.

Во Львове наблюдается безумная конкуренция по специалистам/фото ТСН.ua

Должны меняться и работодатели

По словам эксперта, рынок труда в Украине обновился и переформатировался с началом войны, но работодатели продолжают действовать по старинке, а иногда совсем не предсказуемо.

"К сожалению, в головах работодателей изменений не произошло. Есть вещи, которые продолжают шокировать, потому что они довольно странные. Например, работодатель, оказывается, может повысить заработную плату людям, когда они уже все почти разбежались из-за войны. Где здесь логика? Очень хотелось бы, чтобы это изменилось, но вряд ли это произойдет быстро, потому что шаблонное восприятие работодателя заменить крайне тяжело и на это нужен не один год", — отмечает Татьяна Пашкина.

Она рассказывает, что в большинстве случаев люди, которые пошли нас защищать, оставили за собой вакансии, которые нужно кем-то заполнять.

"Если это работа, которой у нас достаточно и кандидатов более-менее хватает и условия работы приемлемые, то такую вакансию непременно "закроют", даже взяв на эту должность женщину. Если же работодатель чувствует, что он может сэкономить – его не перепрешь. Он предложит за эту работу меньше денег или придумает еще какие-то антиприференции, и такая вакансия будет "висеть" долго и ничего с этим не поделаешь", — объясняет Татьяна Пашкина.

Рынок труда пострадал от женщин, которые с начала войны уехали из Украины / Фото: ТСН.ua

Что "подкосило" рынок труда

Кстати, специалист отмечает, что рынок труда Украины пострадал больше всего из-за женщин, которые после 24 февраля 2022 года вместе с детьми и родителями уехали из Украины, спасаясь от войны.

"Тогда счет шел на миллионы таких женщин. Сейчас женщин-военных несколько десятков тысяч, и эти цифры совсем не пропорциональны. И соответственно для рынка труда это, как слону дробь. Потому что в большинстве случаев женщины, уехавшие за границу, не остались работать на украинского работодателя, только 13-17% работали на украинский рынок в начале войны, сколько сейчас – неизвестно. Наши женщины пытаются адаптироваться за границей и найти местного работодателя, а еще не платить двойную пошлину. И это нашему рынку труда никак не помогает", – объясняет Пашкина.

Военный рекрутинг или ТЦК

По словам Татьяны Пашкиной в условиях войны приобретает динамику военный рекрутинг. На сайте work.ua есть отдельный раздел относительно того, в каких профессиях нуждается армия. Ищут специалистов, которые будут задействованы на нуле, а также работающих в их поддержку, но подальше от линии фронта. Нужны операторы дронов, химики, медики, водители и другие профессии.

"Я считаю, что это нормальная хотя и немного необычная для нас практика. Откуда же мы возьмем людей для армии? Не таскать же их за руки и ноги из автобусов, как это сейчас делают представители ТЦК и СП ! Процесс мобилизации должен быть плановый, в соответствии с потребностями армии", — отмечает Татьяна Пашкина.

Мобилизация должна быть плановой и продуманной / Фото: ТСН.ua

Почему нужна подготовка военных специалистов

Она говорит, что нужно заниматься подготовкой людей, которым придется быть мобилизованными. И, прежде всего, прояснять им все детали и перспективы.

"Здесь должен быть системный подход и дальновидность. Если люди понадобятся нам в мае, то мы начинаем искать их уже в январе. Это гораздо лучше, чем вариант, когда люди нам нужны в мае, а мы спохватились и начинаем их искать только в августе", – объясняет Татьяна Пашкина.

В качестве примера эксперт отмечает, что у нас есть резерв, который пока не задействован: это выпускники военных кафедр – лейтенанты запаса, которые учились в различных высших учебных заведениях. Но этот резерв, по мнению специалиста, требует дополнительного обучения.

"Я не уверена, что их можно сразу приобщать к армии. Их нужно повторно обучать, освежить их знания. Для этого должна быть разработана программа тестирования лейтенантов запаса: что они умеют, к чему склонны. Да, это очень кропотливая работа. А после их обучение нужен еще и контроль качества их переобучения, чтобы не получилось такого, что такой специалист просто просидел все занятия и, как говорится, дураком пришел и дураком вышел", — говорит Татьяна Пашкина.

Мобилизация в Украине / Фото: ТСН.ua

Военных вакансий будет становиться больше

Эксперт прогнозирует увеличение военных вакансий в дальнейшем. Но добавляет, что специалисты будут нужны как на фронте, так и в тылу, например, на предприятиях по изготовлению боеприпасов.

"Я не уверена, что за два года мы наладили производство оружия или хотя бы боеприпасов в достаточном количестве, чтобы не полагаться на соседей в определенных моментах. Поэтому нам нужны будут для этого соответствующие специалисты, а это значит – увеличение военных вакансий", — отмечает эксперт .

Почему "хромает" военный рекрутинг

Татьяна Пашкина отмечает, что военный рекрутинг имеет и недостатки, точнее определенные преграды. В большинстве случаев, то, что касается армии, имеет определенный гриф секретности – когда не все может быть изложено на сайтах и не все можно рассказать на первом собеседовании. А это вызывает определенные недоразумения среди претендентов и даже страх того, что они пришли не туда.

Мобилизация в Украине / Фото: depositphotos.com

"Я считаю, что к этому процессу должен быть привлечен институт рекомендаций – социальные сети, варианты "свои для своих", тогда такой рекрутинг был бы более эффективным. Люди будут знать: куда, к кому и зачем они идут. В этом случае нам не хватает немного агитации и пропаганды. Она конечно есть, но вялая и очень пунктирная. Нужно активнее вести эту работу, усиливать ее. Ведь те методы, которые сейчас используются, они мало действенны, а иногда, откровенно вредят самому процессу", — добавляет Татьяна Пашкина.

Она отмечает, что в социальных сетях и СМИ встречаются напоминания о том, насколько военные для нас важны, но они как поплавок – выплыл и утонул.

"Должна быть системная работа и постоянное ощущение, что ради наших военных мы готовы на все. Рекрутинг в этом смысле должен стать более плодотворным, если мы хотим вовремя закрывать такие вакансии. И люди, идущие в армию, должны четко понимать – все что им пообещают действительно будет выполнено", — заключает Татьяна Пашкина.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, что количество безработных в Украине уменьшилось: при чем здесь военкоматы и что происходит на рынке труда.

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