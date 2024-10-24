Дефицит мужчин из-за мобилизации: какие шансы появляются на рынке труда у пенсионеров и женщин

Женщины все чаще овладевают мужскими профессиями — уже есть даже кузнецы в юбках.

В Украине увеличивается количество в том числе рабочих вакансий, которые недавно занимали мужчины до 60 лет — об этом в комментарии для ТСН.ua сообщила HR-эксперт Татьяна Пашкина.

В свою очередь, по данным жителей крупных городов и сельской местности, иногда становится ощутимым дефицит рабочих, которые ремонтируют сантехнику, электричество, окна или способны выполнить мелкий ремонт жилья.

"Мы недавно утепляли балкон, нам установили новые окна. После этого я позвонила двум мастерам, которые до войны занимались монтажом откосов. Как оказалось, ни один из них приехать не сможет в ближайшее время, оба сказали, что защищают страну от российских оккупантов, попросили подождать завершения войны", — рассказала ТСН.ua жительница Фастова Киевской области.

Кроме того, на профильных сайтах объявлений некоторые мастера начали отмечать, что свой приезд к заказчику гарантируют, потому что не имеют проблем с военно-учетными документами и могут беспрепятственно передвигаться в пределах того или иного населенного пункта.

О сложившейся ситуации Татьяна Пашкина говорит следующее: "Во-первых, у нас есть ситуация с мобилизацией. Большое количество специалистов, которые этим (ремонтными работами — Ред.) занимались, уже мобилизованы. Соответственно, "монтируют окна" восточнее или южнее. Существует количество специалистов, которые не готовы выходить на улицу. Вижу много резюме, где люди отмечают, что будут работать удаленно или ищут работу вблизи их места жительства, чтобы логистика от дома до работы была незначительной".

К этому эксперт добавляет: "Сейчас Госслужба занятости пытается предложить женщинам овладеть мужскими профессиями, речь идет о сотнях тысяч женщин, но это капля в море. Определенное количество таких задач действительно могут выполнять и женщины или возможна подготовка специалистов в возрасте до 25 лет или после 60 лет. Так как удаленно такую работу (ремонты чего-либо — Ред.) точно не сделаешь".

По словам Пашкиной, рецепт нормализации ситуации прост: сделать рабочие профессии экономически эффективными.

"Возможно, примером является Европа, где сантехник — это такая же солидная профессия, как и профессор истории. При этом и оплата труда должна быть другой, конечно, с другим качеством услуг", — говорит Татьяна Пашкина.

На вопрос о том, о какой сложной мужской профессии, которой овладела женщина, приходилось узнать после полномасштабного вторжения, Татьяна Пашкина ответила нам так: "Самым необычным был кейс о том, что женщина стала кузнецом. Это был бизнес ее мужа, которого мобилизовали. Женщина взялась за молоток".

Об общем увеличении вакансий в Украине эксперт говорит следующее: "В сентябре сайты по трудоустройству зафиксировали два рекорда. Количество вакансий увеличивается".

По данным сайтов по трудоустройству, ситуация с вакансиями в последнее время выглядит так, что не хватает работников в следующих областях:

Обслуживание

Рабочие специальности, производство

Продажи, закупки

Женщины идут в мебельщики и водители

О дефиците рабочих отдельных профессий, которые считаются ментально мужскими, в этом году заявляла и Госслужба занятости. К примеру, еще в мае это учреждение сообщало о дефиците рабочих в мебельной промышленности.

"Украинская мебельная промышленность сейчас ощущает нехватку квалифицированных кадров, в частности операторов деревообрабатывающих станков и конструкторов мебели. Эта проблема представляет серьезный барьер для дальнейшего развития отрасли и экономики в целом", — отчитывалась Госслужба занятости.

Кроме того, в начале этого года Госслужба занятости сообщала, что есть примеры, когда женщины овладевали профессией электросварщика, тракториста, водителя категории С и даже кузнеца.

Водители автобусов и троллейбусов с 18 лет

Отдельно о проблеме нехватки кадров неоднократно заявляли транспортники.

Эксперты подчеркивают, что вопрос кадровой нехватки на транспортных предприятиях стоит очень остро, даже больше, чем наличие техники или финансов.

"Среди кадровых рекомендаций предлагается изменить возрастное ограничение для обучения и доступа к работе водителем троллейбуса и автобуса. Сейчас допуск к управлению городским электрическим транспортом разрешен с 21 года. На основе мнений транспортников из разных городов, рекомендуем рассмотреть вопрос внедрения в Украине возможности обучения и трудоустройства водителей автобусов и троллейбусов с 18 лет", — заявляли активисты, которые мониторят ситуацию в транспортной сфере.

Миллион вакансий! Не идут даже на высокие зарплаты! Рабочих ищут уже за границей!

Ранее сообщалось о том, что в трех отраслях взлетели зарплаты.

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