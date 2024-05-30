Дефицит рабочих рук из-за мобилизации: метро меняет график, а бизнес ищет женщин вместо мужчин

Столичный метрополитен увеличивает промежутки между поездами. Причина – дефицит специалистов рабочих профессий из-за миграции и мобилизации. Еще хуже ситуация на рынке перевозок. Водители боятся выполнять рейсы из-за усиления мобилизации.

Как изменился рынок труда из-за войны и мобилизации, говорится в эксклюзиве Виктории Панченко TSN.UA.

Метро придется подождать

Киевский метрополитен из-за острого дефицита специалистов рабочих профессий, возникшего в связи с миграцией и мобилизацией, вынужден увеличивать интервалы между поездами в пиковые часы. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия.

"Учитывая текущую кадровую ситуацию, в ближайшее время будут изменены графики движения поездов на всех линиях подземки. Интервалы между поездами будут увеличены ориентировочно на одну минуту между "пиком" и на 45 секунд в "пиковые" часы", — говорится в сообщении "Киевского метрополитена" ".

В метро – дефицит рабочих

Как говорится в сообщении, метрополитен испытывает острый дефицит специалистов рабочих профессий. В частности, машинистов электропоездов – 83 вакансии, электромехаников – 48, токарей и слесарей по соответствующим направлениям – 161.

"Причиной увеличения количества вакансий является частично вынужденная миграция, специфика профессий и мобилизационная работа в связи с военным положением. В частности, около 7% метрополитеновцев в настоящее время находятся в рядах ВСУ, и их количество постоянно увеличивается", – уточнили в метрополитене.

В метрополитене также напомнили, что подземные станции столичного метро являются сооружениями двойного назначения и используются круглосуточно как укрытие во время воздушных тревог. Для надежной и бесперебойной работы комплекса инженерных сетей и конструкций работают сотни высококвалифицированных специалистов, оперативно заменить которых нет возможности.

"Киевский метрополитен" постоянно проводит усиленную кадровую работу по привлечению специалистов. В частности, сотрудничает с учреждениями профильного образования и городским центром занятости. В то же время метрополитен является узкопрофильным предприятием, и подготовка и адаптация некоторых профессий требует длительного специального обучения. Так, машинист электропоезда, к моменту его самостоятельной работы на линии, учится более 12 месяцев", – говорится в сообщении.

Дефицит кадров в Украине

Дефицит кадров испытывают большинство бизнесов в Украине. Об этом говорится в исследовании рынка труда, проведенном Европейской бизнес ассоциацией (ЕВА). Этот показатель значительно повысился по сравнению с предыдущим периодом. В настоящее время 75% компаний в Украине недоукомплектованы работниками.

Об этом свидетельствуют и результаты исследования популярного сайта поиска работы.

"Если коротко охарактеризовать текущую ситуацию с персоналом, то это дефицит квалифицированных кадров — так считают 75,1% опрошенных работодателей. Среди других тенденций и проблем компании-респонденты отмечали завышенные требования по зарплате (16,1%); сложности, вызванные географическими особенностями бизнеса (4,1%); неготовность кандидатов работать в малоизвестных компаниях (2,3%) и другие трудности (2,4%)", – пишут в компании Robota.ua.

Сегодня компании вынуждены фокусироваться на том, чтобы преодолевать дефицит кадров. С этой целью внедряются различные мероприятия: переквалификация сотрудников и перераспределение обязанностей в коллективе, программы для молодых специалистов, автоматизация процессов, аутсорсинг, программы для пожилых людей, наем специалистов из других стран.

Из хороших новостей: на рынке труда наблюдаются существенные положительные тенденции повышения зарплат сотрудникам – почти 41% опрошенных работодателей повысили своим работникам вознаграждение на 5-10% в 2024 году, 25% повысили зарплаты на 11-20%, чуть более 6% опрошенных компаний – более чем на 20%.

Среди основных проблем, которые есть на рынке труда в Украине, это отток квалифицированных кадров за границу и мобилизация. Именно поэтому Украина потеряла, по некоторым данным, около трети трудоспособных лиц. Все больше украинских предприятий сталкивается со сложностями в поиске как квалифицированного, так и неквалифицированного персонала, а количество ищущих работу согласно количеству резюме на сайтах поиска работы в дальнейшем сокращается. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре Нацбанка.

"Рост количества новых вакансий на сайтах поиска работы свидетельствует об устойчивом спросе на рабочую силу в начале 2024 года. В то же время, согласно опросам бизнеса, все больше предприятий сталкивается со сложностями в поиске как квалифицированного, так и неквалифицированного персонала. Количество ищущих работу, измеряемая количеством резюме на сайтах поиска работы, в дальнейшем сокращалась", – отмечают на сайте поиска работы.

Более того, часть вакансий, которые раньше считали более "мужскими", заполняют женщины. Их стало больше в профессиях электромонтера, тракториста, машиниста на шахте. Но нередко пол работника не так важен, как навыки, говорят представители бизнеса.

Сейчас в Украине в целом и в ритейле, в частности, наблюдается очень большой дефицит кадров, рассказала в комментарии "РБК-Украина" руководитель отдела аналитики Ассоциации ритейлеров Украины Яна Ермакова. Главными причинами она называет опять-таки миграцию граждан за границу и мобилизацию.

"В разрезе профессий наиболее востребованы и наиболее дефицитны за последние 12 месяцев – продавцы-консультанты, кассиры, охранники, руководители магазинов, заместители руководителя, грузчики, водители", – сказала она.

Коллапс на рынке перевозок

На рынке транспорта тоже острый дефицит. Это привело к кратному увеличению стоимости перевозок. Водители фур перекрывают украинские трассы, массово увольняются или остаются вместе с грузовиками за границей. Причина – новые правила мобилизации, которые начали действовать с 18 мая. Проверки перевозчиков ужесточились: у водителей-международников на границе требуют военно-учетные документы.

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До этого водителям было достаточно стандартных накладных и регистрации в системе "Шлях". Как результат – водители фур массово отказывались выполнять рейсы и провели акцию протеста 18 мая.

После перекрытия дорог, массовых увольнений и активности в медиа проблему удалось частично решить. 19 мая спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил, что пограничники не будут проверять военно-учетные документы у водителей фур, осуществляющих международные перевозки.

"Что касается правил пересечения границы, то для водителей пока ничего не изменилось. Те лица, которые есть в системе "Шлях", которые имеют соответствующие разрешения и распоряжения, по-прежнему могут пересекать границу по тем же правилам", — пояснил Демченко.

Сейчас ситуация нормировалась, водителей действительно не снимают с рейсов. Но в дальнейшее положительное развитие ситуации не верится, уверяет основатель логистической компании Prime Group Дмитрий Леушкин в материале Forbes Украина.

"Это не какая-то закрепленная норма закона, только карманное право и обещание "не трогать" до 16 июля. Чтобы быть уверенным, нужно забронировать 100% украинских водителей", — сказал он.

Действующие правила позволяют забронировать не более 15% водителей на всем рынке, говорит заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры (МИУ) Сергей Деркач.

"По данным МИУ, в Украине зарегистрировано более 50 тысяч лицензированных перевозчиков, из них более 31 000 – грузовые международные перевозчики. Специфика – в структуре рынка. Более 70% украинских перевозчиков зарегистрированы как ФЛП. Они не могут быть забронированы в соответствии с действующим законодательством .Хотя правительство ожидает, что компании начнут перерегистрироваться с ФЛП на ООО и подаваться на бронирование активнее", – пояснил замминистра.

Однако и здесь есть свои нюансы, заметил основатель логистической компании Prime Group Дмитрий Леушкин.

"Чтобы забронировать только 50% водителей, нужно, чтобы те работали в компании минимум пол года, а сама компания платила зарплаты больше средних и имела значительную выручку. На это уйдет много времени. Если правительству за 3-4 месяца не удастся найти законные механизмы бронирование 100% водителей, значительная часть компаний на рынке обанкротится", – предупредил логист.

Бронирование от мобилизации

Напомним, что к предприятиям, учреждениям и организациям топливно-энергетического комплекса, перечень которых утверждается Минэнерго, не применяется ограничение количества военнообязанных, подлежащих бронированию. Также в январе этого года был изменен порядок бронирования работников предприятий, критически важных для оборонно-промышленного комплекса Украины (ОПК). Были сняты ограничения на количество забронированных и по любым военно-учетным специальностям.

Бронирование госслужащих

Что касается госслужащих, то для них с новым законом о мобилизации, правила бронирования изменятся. Следовательно, оно гарантированно остается у топ-чиновников категории "А", председателей областных, районных советов, а также сельских, поселковых, городских голов. При этом госслужащие категорий "Б" и "В" будут бронироваться всего на 50%. То есть люди, возглавляющие определенные департаменты, некоторые подразделения уже могут быть мобилизованными. В частности, исполнители в госструктурах также могут быть мобилизованы.

Вместе с тем бронь будут по-прежнему иметь представители органов государственной власти, других госорганов – Нацполиции, НАБУ, ГБР, органах прокуратуры, БЭБ, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службе Украины, судьи, а также на штатных должностях патронатных служб государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.

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