Дефицит "витамина солнца" ослабляет иммунную систему: как помочь организму осенью

Недостаточное количество солнечных лучей уменьшает синтез витамина D.

С осени до весны, когда продолжительность светового дня и количество солнечных лучей уменьшается, практически каждому придется искать источники витамина D. Ведь когда его в организме не хватает, то и кальций плохо усваивается, и иммунная система работает со сбоями.

Об этом говорится 6 октября в сюжете ТСН.19: 30.

Желающих узнать уровень "витамина солнца" в организме хватает в течение года, говорят в лаборатории, где проводят такие тесты. Но осенью таких обращений особенно много.

Стоит такой анализ четыреста гривен. Результаты — будут через несколько часов.

Летом, когда солнца много, этот показатель обычно увеличивается. Следить за уровнем этого витамина стоит тем, кто, обычно, проводит время в помещении или умышленно избегает солнца и не получает необходимой дозы ультрафиолета для синтеза витамина D. Также следует быть внимательными людям с хроническими болезнями.

Дефицит этого витамина — это прямое влияние на прочность зубов, костей, ногтей, состояние волос и иммунную систему. Особенно актуально это сейчас, когда к пандемии коронавируса добавляются сезонные простуды и грипп.

Как объясняет врач-терапевт Станислав Кравчук, антитела к вирусам является лишь частью иммунной защиты, чтобы он был полноценным — нужны микроэлементы и витамины, в том числе и "витамин солнца".

Для того, чтобы уровень витамина был достаточным, как утверждает врач-ендокринологиня Елена Михайленко, нужно следить и за своим питанием, подбирая соответствующие блюда. Поскольку витамин D жирорастворимый, в меню следует сделать акцент именно на насыщенных жирами продуктах.

Больше всего витамина D — в морской рыбе, например, в лососе, а также в красном мясе, говяжьей печени, яичных желтках и молочных продуктах (сыр, сливочное масло).

Нужно ли дополнительно принимать витамин D и в какой именно дозе, может определить только врач. Потому любые крайности бесполезны, а гиповитаминоз так же опасен, как и дефицит "витамина солнца".

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