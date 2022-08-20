Дефицита не будет, но цены вырастут: эксперт объяснил, что будет с продуктами в Украине

Война в Украине может приблизить многие страны мира к продовольственному кризису. К счастью, Украине это не угрожает.

По прогнозам, продуктов в Украине точно хватит до следующего посевного сезона.

Об этом 20 августа рассказал Алексей Дорошенко, глава Ассоциации поставщиков торговых сетей в эфире ТСН в рамках телемарафона.

"Мы полностью обеспечены всем необходимым. Могу сказать о том, что ситуация с продовольствием значительно лучше, чем ситуация с энергонезависимостью. Мы обеспечены еще в начале года, как минимум на 2022-2023 годы, плюс этот урожай. Думаю, мы еще два года можем спать и есть спокойно. Возможно, у нас не будет хватать отдельных культур, но это было, например, весной, тогда многие говорили: а будет ли у нас черешня, абрикос и все остальное? Ситуация очень хорошая с количеством, а вот с ценой – это уже другой вопрос. Здесь влияют инфляционные процессы", — сказал он.

Кроме того, он объяснил, что будет с ценой на борщевый набор.

"Ситуация с борщевым набором будет такая, как с общей инфляцией, то есть, если в начале года в государственный бюджет мы закладывали 7%, то потом инфляция выросла до 20%", — добавил он.

Алексей Дорошенко посоветовал украинцам делать запасы продуктов, которые будут продавать по старым ценам осенью.

"Дальше все будет дорожать", – отметил он.

Ранее стало известно, что инфляция в Украине выросла до 22,2% по сравнению с периодом с января по август прошлого года. Больше всего цены выросли на транспорт — 24,8%. На продукты цены выросли на 21%, на образовательные услуги – на 16%, на алкоголь и табачные изделия – на 14%.

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